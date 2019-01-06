В ДТП под Новосибирском погибла 18-летняя девушка

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Житель Чановского района не справился с управлением и вылетел навстречу “Камазу”.

Вечером 7 января автомобиль Nissan Skyline под управлением 24-летнего молодого человека двигался по трассе Р-254 «Иртыш». На 1278-м километре водитель не справился с управлением и легковушку выкинуло на встречную полосу. Водитель “Камаза” до последнего пытался уйти от столкновения, но не смог.

От удара Nissan буквально разорвало на части. Свидетели ДТП сообщают, что машина осталась без крыши и багажника, левая сторона превратилась в груду металлолома.

“В результате аварии от полученных травм скончалась на месте 18-летняя пассажирка легкового автомобиля. Водитель иномарки с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства аварии”, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.