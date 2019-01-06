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В ДТП под Новосибирском погибла 18-летняя девушка

Рубрика: проиcшествия

08.01.2019 12:30

фото с сайта pixabay.com

Житель Чановского района не справился с управлением и вылетел навстречу “Камазу”. 

Вечером 7 января автомобиль  Nissan Skyline под управлением 24-летнего молодого человека двигался по трассе Р-254  «Иртыш». На 1278-м километре водитель не справился с управлением и легковушку выкинуло на встречную полосу. Водитель “Камаза” до последнего пытался уйти от столкновения, но не смог.  

От удара Nissan буквально разорвало на части. Свидетели ДТП сообщают, что машина осталась без крыши и багажника, левая сторона превратилась в груду металлолома.  

В результате аварии от полученных травм скончалась на месте 18-летняя пассажирка легкового автомобиля. Водитель иномарки с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства аварии”, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. 

Напомним, 3 января машину тоже разорвало пополам в ДТП в Новосибирске.

Теги: ДТП гу мвд

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В ДТП под Новосибирском погибла 18-летняя девушка

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сегодня 09:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирские предприятия в прошлом году отправили продукцию в 21 страну

вчера 17:00 Экономика 0 Коммент.

Новосибирская область получит 600 миллионов рублей на лекарства

вчера 13:52 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске создадут общественную группу по спасению исторических зданий

вчера 13:17 Культура 0 Коммент.

В Коченёво при пожаре погибли два человека

вчера 11:39 Хроника 0 Коммент.

В новосибирском МЧС уточнили правила безопасного крещенского купания

вчера 11:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирские полицейские раскрыли заказное убийство бизнесмена

вчера 11:11 Хроника 0 Коммент.

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