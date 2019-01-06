В Карасуке мужчина жестоко разделался с гражданской женой

фото с сайта СУ СКР по Новосибирской области

Пьяный сожитель завернул жертву в палас и прыгал на ней.

Карасукский межрайонный следственный отдел СУ СКР расследует особо тяжкое преступление, произошедшее 31 декабря. Тогда 39-летний мужчина дожидался наступления нового года, периодически прикладываясь к бутылке. Ещё до боя курантов между гражданином и его 33-летней сожительницей произошла ссора, которая переросла в драку.

Мужчина не особо разбирался, чем и куда бить. Он нанёс множественные удары по голове женщины деревянным черенком, затем в ход пошёл нож. Но и этого ему показалось мало. Он завернул жертву в палас и прыгал на ней.