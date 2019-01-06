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В Карасуке мужчина жестоко разделался с гражданской женой

Рубрика: проиcшествия

08.01.2019 11:30

фото с сайта СУ СКР по Новосибирской области

Пьяный сожитель завернул жертву в палас и прыгал на ней. 

Карасукский межрайонный следственный отдел СУ СКР расследует особо тяжкое преступление, произошедшее 31 декабря. Тогда 39-летний мужчина дожидался наступления нового года, периодически прикладываясь к бутылке. Ещё до боя курантов между гражданином и его 33-летней сожительницей произошла ссора, которая переросла в драку. 

Мужчина не особо разбирался, чем и куда бить. Он нанёс множественные удары по голове женщины деревянным черенком, затем в ход пошёл нож. Но и этого ему показалось мало. Он завернул жертву в палас и прыгал на ней. 

От травм, не совместимых с жизнью, женщина скончалась на месте. В настоящий момент подозреваемый находится под стражей, ему предъявлено обвинение по статье “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть”. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, — до 15 лет лишения свободы.

Напомним, новосибирские полицейские раскрыли заказное убийство,  совершенное перед Новым годом. 

Теги: происшествия убийство полиция

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Предложить новость

В Новосибирске назвали победителей Фестиваля снежных скульптур

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В Новосибирск в прошлом году поступило 78 миллионов цветов

сегодня 14:34 Экономика 0 Коммент.

Пропавшую новосибирскую девочку нашли в Омске

сегодня 13:30 Общество 0 Коммент.

В ДТП под Новосибирском погибла 18-летняя девушка

сегодня 12:30 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк получит вомбатов в обмен на медвежонка Ростика

сегодня 11:36 Общество 1 Коммент.

В Карасуке мужчина жестоко разделался с гражданской женой

сегодня 11:30 Хроника 0 Коммент.

Семья из Томска спецбортом МЧС доставлена в Нижний Новгород

сегодня 09:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирские предприятия в прошлом году отправили продукцию в 21 страну

вчера 17:00 Экономика 0 Коммент.

Новосибирская область получит 600 миллионов рублей на лекарства

вчера 13:52 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске создадут общественную группу по спасению исторических зданий

вчера 13:17 Культура 0 Коммент.

В Коченёво при пожаре погибли два человека

вчера 11:39 Хроника 0 Коммент.

В новосибирском МЧС уточнили правила безопасного крещенского купания

вчера 11:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирские полицейские раскрыли заказное убийство бизнесмена

вчера 11:11 Хроника 0 Коммент.

Православные отмечают главный праздник - Рождество Христово

вчера 10:37 Общество 0 Коммент.

Отдых в стиле рождества: музей народной иконы в Новосибирской области

вчера 10:32 Афиша 0 Коммент.

Вызволенный из-под завалов в Магнитогорске малыш стал самостоятельно дышать

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06.01.2019 Общество 0 Коммент.

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