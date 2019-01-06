В Карасуке мужчина жестоко разделался с гражданской женой

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В Карасуке мужчина жестоко разделался с гражданской женойРубрика: проиcшествия
08.01.2019 11:30
фото с сайта СУ СКР по Новосибирской области
Пьяный сожитель завернул жертву в палас и прыгал на ней.
Карасукский межрайонный следственный отдел СУ СКР расследует особо тяжкое преступление, произошедшее 31 декабря. Тогда 39-летний мужчина дожидался наступления нового года, периодически прикладываясь к бутылке. Ещё до боя курантов между гражданином и его 33-летней сожительницей произошла ссора, которая переросла в драку.
Мужчина не особо разбирался, чем и куда бить. Он нанёс множественные удары по голове женщины деревянным черенком, затем в ход пошёл нож. Но и этого ему показалось мало. Он завернул жертву в палас и прыгал на ней.
От травм, не совместимых с жизнью, женщина скончалась на месте. В настоящий момент подозреваемый находится под стражей, ему предъявлено обвинение по статье “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть”. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, — до 15 лет лишения свободы.
Напомним, новосибирские полицейские раскрыли заказное убийство, совершенное перед Новым годом.
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