В Новосибирск в прошлом году поступило 78 миллионов цветов

Кроме цветов фитосанитарную проверку прошли более 100 тысяч тонн подкарантинной продукции импортного происхождения.

Ввоз на территорию Новосибирской области цветов из-за границы в прошлом году увеличился в два раза — с 38 млн до 78 млн штук. При этом почти половина цветов и посадочного материала поступила на территорию России через ФКП Карасук. Там же специалисты Россельхознадзора проверили более 145 тысяч тонн плодоовощной и зерновой продукции. С территории региона отправлено свыше 200 тысяч тонн зерновых и масленичных культур.

“При межрегиональных перевозках проконтролировано 400 тысяч тонн подкарантинной продукции, 33 млн единиц цветочной продукции, 5 млн пакетов семенного и посадочного материала, а также 15 тысяч кубометров лесо- и пиломатериала”, — сообщает Россельхознадзор.

В результате фитосанитарного контроля в 2018 году не допущены к ввозу 10 тысяч тонн растительной продукции, 146 тысяч единиц подкарантинной продукции, а также 6 партий санкционной продукции общим весом 4,2 тонны.

Напомним, в прошлом году предприятия Новосибирска поставили свою продукцию в 21 страну.