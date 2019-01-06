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В Новосибирск в прошлом году поступило 78 миллионов цветов

Рубрика: экономика

08.01.2019 14:34

фото с сайта pixabay.com

Кроме цветов фитосанитарную проверку прошли более 100 тысяч тонн подкарантинной продукции импортного происхождения. 

Ввоз на территорию Новосибирской области цветов из-за границы в прошлом году увеличился в два раза — с 38 млн до 78 млн штук. При этом почти половина цветов и посадочного материала поступила на территорию России через ФКП Карасук. Там же специалисты Россельхознадзора проверили более 145 тысяч тонн плодоовощной и зерновой продукции. С территории региона отправлено свыше 200 тысяч тонн зерновых и масленичных культур. 

“При межрегиональных перевозках проконтролировано 400 тысяч тонн подкарантинной продукции, 33 млн единиц цветочной продукции, 5 млн пакетов семенного и посадочного материала, а также 15 тысяч кубометров лесо- и пиломатериала”, — сообщает Россельхознадзор.    

В результате фитосанитарного контроля в 2018 году не допущены к ввозу 10 тысяч тонн растительной продукции, 146 тысяч единиц подкарантинной продукции, а также 6 партий санкционной продукции общим весом 4,2 тонны.

Напомним, в прошлом году предприятия Новосибирска поставили свою продукцию в 21 страну.

Теги: Россельхознадзор цветы карантин

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В ДТП под Новосибирском погибла 18-летняя девушка

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сегодня 11:36 Общество 1 Коммент.

В Карасуке мужчина жестоко разделался с гражданской женой

сегодня 11:30 Хроника 0 Коммент.

Семья из Томска спецбортом МЧС доставлена в Нижний Новгород

сегодня 09:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирские предприятия в прошлом году отправили продукцию в 21 страну

вчера 17:00 Экономика 0 Коммент.

Новосибирская область получит 600 миллионов рублей на лекарства

вчера 13:52 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске создадут общественную группу по спасению исторических зданий

вчера 13:17 Культура 0 Коммент.

В Коченёво при пожаре погибли два человека

вчера 11:39 Хроника 0 Коммент.

В новосибирском МЧС уточнили правила безопасного крещенского купания

вчера 11:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирские полицейские раскрыли заказное убийство бизнесмена

вчера 11:11 Хроника 0 Коммент.

Православные отмечают главный праздник - Рождество Христово

вчера 10:37 Общество 0 Коммент.

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