В Новосибирске назвали победителей Фестиваля снежных скульптур

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Хозяева фестиваля не смогли заполучить главный приз.

С 4 января 15 команд мастеров из городов России и зарубежья изготавливали свои скульптуры в Первомайском сквере Новосибирска. Лучшие мастера съехались в Новосибирск уже в 19-й раз. Каждой команде предоставлялся трехметровый снежный блок и четыре дня на воплощение его в шедевр. Традиционно на фестивале разрешено использовать только самое простое оборудование — лопаты и скребки.

В этом году лучшей признана работа скульпторов из Санкт-Петербурга. Второе место завоевали омичи и их “Дед Мазай”. Новосибирские мастера с "Арлекином" заняли третье место. Ещё одну награду — Кубок мэра Новосибирска — увезут с собой москвичи за композицию с драконом.