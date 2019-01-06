В Новосибирске назвали победителей Фестиваля снежных скульптур

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В Новосибирске назвали победителей Фестиваля снежных скульптурРубрика: общество
08.01.2019 16:54
фото с сайта facebook.com
Хозяева фестиваля не смогли заполучить главный приз.
С 4 января 15 команд мастеров из городов России и зарубежья изготавливали свои скульптуры в Первомайском сквере Новосибирска. Лучшие мастера съехались в Новосибирск уже в 19-й раз. Каждой команде предоставлялся трехметровый снежный блок и четыре дня на воплощение его в шедевр. Традиционно на фестивале разрешено использовать только самое простое оборудование — лопаты и скребки.
В этом году лучшей признана работа скульпторов из Санкт-Петербурга. Второе место завоевали омичи и их “Дед Мазай”. Новосибирские мастера с "Арлекином" заняли третье место. Ещё одну награду — Кубок мэра Новосибирска — увезут с собой москвичи за композицию с драконом.
Полюбоваться на скульптуры новосибирцы смогут до 31 января. Напомним, что в этом году темой фестиваля стал Год театра, которым объявлен 2019-й.
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Лента новостей
Новосибирский зоопарк получит вомбатов в обмен на медвежонка Ростика
Новосибирские предприятия в прошлом году отправили продукцию в 21 страну
В Новосибирске создадут общественную группу по спасению исторических зданий
В новосибирском МЧС уточнили правила безопасного крещенского купания
Рождественский фейерверк прогремит для новосибирцев в Нарымском сквере
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