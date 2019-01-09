1 балл
-11
67.08 76.91
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в Бердске

вчера 18:50 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» дарит по тысяче рублей своим слушателям

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

Центр защиты прав квир-женщин начал свою работу в Новосибирске

вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

Бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублей

вчера 16:07 Недвижимость 0 Коммент.

Метро стало ещё популярнее среди новосибирцев

вчера 15:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт Фестиваль нового театра

вчера 14:50 Афиша 0 Коммент.

Учёные выявили антибактериальный эффект декоративного растения хауттюйнии

вчера 14:35 Наука 0 Коммент.

Локоть прокомментировал кадровые изменения в администрации Кировского района

вчера 14:18 Политика 0 Коммент.

Учащения пожаров удалось избежать в Новосибирской области

вчера 12:22 Хроника 0 Коммент.

Многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Кузбассе

вчера 11:59 Хроника 0 Коммент.

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

вчера 11:55 Авто 0 Коммент.

Доктора наук из Новосибирска наградили за вклад в математику

вчера 11:31 Наука 0 Коммент.

В Бердске дотла сгорели дом и машина пожилой пары

вчера 11:06 Хроника 0 Коммент.

Экс-глава Кировского района стал и. о. министра промышленности и торговли Новосибирской области

вчера 10:51 Политика 0 Коммент.

К концу недели в Новосибирске похолодает до -30 градусов

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

Доктора наук из Новосибирска наградили за вклад в математику

Рубрика: наука

09.01.2019 11:31

фото с сайта СО РАН

Профессор Новосибирского госуниверситета Лариса Максимова получила почётную медаль Института математики СО РАН.

Ведущий научный сотрудник Института математики СО РАН, профессор НГУ Лариса Максимова награждена медалью «За выдающийся вклад в математику». Соответствующее решение принял Учёный совет Института математики имени Соболева СО РАН. Об этом сообщили на сайте СО РАН 9 января.

Лариса Максимова окончила механико-математический факультет НГУ. Её специализация – математическая логика. В 2009 году Максимова стала лауреатом премии имени Мальцева. Имеет более ста научных публикаций.

Как следует из протокола заседания Учёного совета ИМ СО РАН, аналогичные медали получили российский математик Виталий Бердышев, а также израильский учёный Дов М. Габбай.

Напомним, в октябре 2018 года девушка-учёный из Новосибирска получила престижную женскую премию.

Теги: награды наука СО РАН

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в Бердске

вчера 18:50 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» дарит по тысяче рублей своим слушателям

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

Центр защиты прав квир-женщин начал свою работу в Новосибирске

вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

Бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублей

вчера 16:07 Недвижимость 0 Коммент.

Метро стало ещё популярнее среди новосибирцев

вчера 15:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт Фестиваль нового театра

вчера 14:50 Афиша 0 Коммент.

Учёные выявили антибактериальный эффект декоративного растения хауттюйнии

вчера 14:35 Наука 0 Коммент.

Локоть прокомментировал кадровые изменения в администрации Кировского района

вчера 14:18 Политика 0 Коммент.

Учащения пожаров удалось избежать в Новосибирской области

вчера 12:22 Хроника 0 Коммент.

Многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Кузбассе

вчера 11:59 Хроника 0 Коммент.

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

вчера 11:55 Авто 0 Коммент.

Доктора наук из Новосибирска наградили за вклад в математику

вчера 11:31 Наука 0 Коммент.

В Бердске дотла сгорели дом и машина пожилой пары

вчера 11:06 Хроника 0 Коммент.

Экс-глава Кировского района стал и. о. министра промышленности и торговли Новосибирской области

вчера 10:51 Политика 0 Коммент.

К концу недели в Новосибирске похолодает до -30 градусов

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
11.10.2018

Здоровый драйвер роста

В Новосибирской области создадут кластер электро...

Читать далее
Image
25.09.2018

Широкие горизонты «Академгородка 2.0»

Как учёные трёх ведущи...

Читать далее
Image
10.07.2018

Учёным нужен склад

Андрей Травников обсудил с молодыми учёными перспективы ...

Читать далее
Image
30.06.2018

Столицы договорились

Собянин и Травников договорились о сотрудничестве в...

Читать далее
Image
29.03.2018

Энтузиазм с олимпийским размахом

Почему после общения с ветера...

Читать далее
Image
28.03.2018

Экологически ответственен

Новосибирский Горводоканал получил прести...

Читать далее

Новости по теме

Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды вчера 17:20 Учёные выявили антибактериальный эффект декоративного растения хауттюйнии вчера 14:35

Популярное

Image

Трагедия в Магнитогорске: новые данные и итоги спасательной опера...

Image

Машину разорвало пополам в ДТП на опасном участке дороги в Новоси...

Image

Пропавшую новосибирскую девочку нашли в Омске

Image

Шесть человек погибли в пожарах в Новосибирской области за сутки

Image

«Длинные выходные» в 2019 году: как будем отдыхать на праздниках

Image

В Карасуке мужчина жестоко разделался с гражданской женой

Image

Трагедия в Магнитогорске: как продвигается расследование взрыва

Image

В ДТП под Новосибирском погибла 18-летняя девушка

Image

Новосибирцы смогут помочь одиноким пенсионерам с домашними животн...

Image

Собаку со скальпированными ранами нашли в Черепанове

Image

Новосибирские полицейские раскрыли заказное убийство бизнесмена

Image

Семья из Томска спецбортом МЧС доставлена в Нижний Новгород

Image

Новосибирцы выйдут на пикет против сноса дома-коммуны в центре го...