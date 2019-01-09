Доктора наук из Новосибирска наградили за вклад в математику

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Профессор Новосибирского госуниверситета Лариса Максимова получила почётную медаль Института математики СО РАН.

Ведущий научный сотрудник Института математики СО РАН, профессор НГУ Лариса Максимова награждена медалью «За выдающийся вклад в математику». Соответствующее решение принял Учёный совет Института математики имени Соболева СО РАН. Об этом сообщили на сайте СО РАН 9 января.

Лариса Максимова окончила механико-математический факультет НГУ. Её специализация – математическая логика. В 2009 году Максимова стала лауреатом премии имени Мальцева. Имеет более ста научных публикаций.

Как следует из протокола заседания Учёного совета ИМ СО РАН, аналогичные медали получили российский математик Виталий Бердышев, а также израильский учёный Дов М. Габбай.

Напомним, в октябре 2018 года девушка-учёный из Новосибирска получила престижную женскую премию.