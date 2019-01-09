Экс-глава Кировского района стал и. о. министра промышленности и торговли Новосибирской области

фото с сайта мэрии Новосибирска

Андрей Гончаров покинул должность главы Кировского района и теперь будет исполнять обязанности министра промторга в правительстве Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников сегодня, 9 января, объявил о том, что Андрея Гончарова назначили и. о. министра промышленности и торговли. Ранее он был главой Кировского района, но с 8 января покинул эту должность.

Главой минпромторга до начала декабря был Николай Симонов – он возглавлял министерство с 2014 года.

«Многие из нас знают Андрея Александровича по работе в администрации крупного, индустриально развитого района города Новосибирска – Кировского района, где он отработал последние десять лет. <...>Прошу взаимодействовать в рабочем порядке», – сообщил Андрей Травников.

Андрей Гончаров в 2005 году был избран в Совет депутатов Новосибирска, являлся председателем комиссии по городскому хозяйству и членом комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству города. В 2009 году его назначили первым заместителем главы администрации Кировского района. С 13 января 2014 года Андрей Гончаров уже сам возглавлял администрацию.

Напомним, в конце декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил отставку главы Кировского района.