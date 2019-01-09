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Экс-глава Кировского района стал и. о. министра промышленности и торговли Новосибирской области

Рубрика: политика

09.01.2019 10:51

фото с сайта мэрии Новосибирска

Андрей Гончаров покинул должность главы Кировского района и теперь будет исполнять обязанности министра промторга в правительстве Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников сегодня, 9 января, объявил о том, что Андрея Гончарова назначили и. о. министра промышленности и торговли. Ранее он был главой Кировского района, но с 8 января покинул эту должность.

Главой минпромторга до начала декабря был Николай Симонов – он возглавлял министерство с 2014 года.

«Многие из нас знают Андрея Александровича по работе в администрации крупного, индустриально развитого района города Новосибирска – Кировского района, где он отработал последние десять лет. <...>Прошу взаимодействовать в рабочем порядке», – сообщил Андрей Травников.

Андрей Гончаров в 2005 году был избран в Совет депутатов Новосибирска, являлся председателем комиссии по городскому хозяйству и членом комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству города. В 2009 году его назначили первым заместителем главы администрации Кировского района. С 13 января 2014 года Андрей Гончаров уже сам возглавлял администрацию.

Напомним, в конце декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил отставку главы Кировского района.

 

Теги: отставки и назначения Правительство Новосибирской области Минпромторг Травников Андрей

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Предложить новость

Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в Бердске

вчера 18:50 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

Центр защиты прав квир-женщин начал свою работу в Новосибирске

вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

Бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублей

вчера 16:07 Недвижимость 0 Коммент.

Метро стало ещё популярнее среди новосибирцев

вчера 15:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт Фестиваль нового театра

вчера 14:50 Афиша 0 Коммент.

Учёные выявили антибактериальный эффект декоративного растения хауттюйнии

вчера 14:35 Наука 0 Коммент.

Локоть прокомментировал кадровые изменения в администрации Кировского района

вчера 14:18 Политика 0 Коммент.

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вчера 11:59 Хроника 0 Коммент.

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

вчера 11:55 Авто 0 Коммент.

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вчера 11:31 Наука 0 Коммент.

В Бердске дотла сгорели дом и машина пожилой пары

вчера 11:06 Хроника 0 Коммент.

Экс-глава Кировского района стал и. о. министра промышленности и торговли Новосибирской области

вчера 10:51 Политика 0 Коммент.

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