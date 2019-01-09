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К концу недели в Новосибирске похолодает до -30 градусов

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

К концу недели в Новосибирске похолодает до -30 градусов

Рубрика: общество

09.01.2019 10:38

фото с сайта pixabay.com

Тёплая погода недолго будет радовать новосибирцев – в течение двух последующих дней в области серьёзно похолодает.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в течение этой короткой рабочей недели в область придёт похолодание. Сегодня, 9 января, погода ещё побалует горожан: дневная температура составит -4…-9 градусов, местами до -15. В отдельных районах пройдёт небольшой снег, ветер западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 17.

Завтра, 10 января, уже начнёт холодать. Ночью температура опустится до -12…-17 градусов, местами до -24. Днём же прогнозируют -10…-15 градусов, местами до -20. В отдельных районах будет идти небольшой снег, метели. Ветер ожидается северо-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 17.

В ночь на пятницу, 11 января, температура составит уже -22…-27, местами до -32 градусов. Днём прогнозируют -14…-19 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 14.

Напомним, в январе собравшихся погреться за границу новосибирцев предупредили о риске вернуться с инфекцией.

Теги: погода Гидрометеоцентр

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Лента новостей

Предложить новость

Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в Бердске

вчера 18:50 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» дарит по тысяче рублей своим слушателям

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

Центр защиты прав квир-женщин начал свою работу в Новосибирске

вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

Бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублей

вчера 16:07 Недвижимость 0 Коммент.

Метро стало ещё популярнее среди новосибирцев

вчера 15:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт Фестиваль нового театра

вчера 14:50 Афиша 0 Коммент.

Учёные выявили антибактериальный эффект декоративного растения хауттюйнии

вчера 14:35 Наука 0 Коммент.

Локоть прокомментировал кадровые изменения в администрации Кировского района

вчера 14:18 Политика 0 Коммент.

Учащения пожаров удалось избежать в Новосибирской области

вчера 12:22 Хроника 0 Коммент.

Многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Кузбассе

вчера 11:59 Хроника 0 Коммент.

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

вчера 11:55 Авто 0 Коммент.

Доктора наук из Новосибирска наградили за вклад в математику

вчера 11:31 Наука 0 Коммент.

В Бердске дотла сгорели дом и машина пожилой пары

вчера 11:06 Хроника 0 Коммент.

Экс-глава Кировского района стал и. о. министра промышленности и торговли Новосибирской области

вчера 10:51 Политика 0 Коммент.

К концу недели в Новосибирске похолодает до -30 градусов

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

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