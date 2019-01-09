К концу недели в Новосибирске похолодает до -30 градусов

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Тёплая погода недолго будет радовать новосибирцев – в течение двух последующих дней в области серьёзно похолодает.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в течение этой короткой рабочей недели в область придёт похолодание. Сегодня, 9 января, погода ещё побалует горожан: дневная температура составит -4…-9 градусов, местами до -15. В отдельных районах пройдёт небольшой снег, ветер западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 17.

Завтра, 10 января, уже начнёт холодать. Ночью температура опустится до -12…-17 градусов, местами до -24. Днём же прогнозируют -10…-15 градусов, местами до -20. В отдельных районах будет идти небольшой снег, метели. Ветер ожидается северо-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 17.

В ночь на пятницу, 11 января, температура составит уже -22…-27, местами до -32 градусов. Днём прогнозируют -14…-19 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 14.

Напомним, в январе собравшихся погреться за границу новосибирцев предупредили о риске вернуться с инфекцией.