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Локоть отчитался об уборке отходов и упрекнул местные соцсети в недобросовестности

Рубрика: общество

09.01.2019 17:17

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске по поводу вывоза твёрдых бытовых отходов зафиксировано 364 обращения; мэр Анатолий Локоть назвал итоги работы новой реформы успешными.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценил первые итоги реформы, изменившей порядок вывоза твёрдых коммунальных отходов на территории области, которые вступили в силу с 1 января 2019 года в городе и с 3 января в регионе.

Согласно докладу мэра на брифинге с прессой, с 1 по 9 января на телефон горячей линии «051» поступило 364 обращения, которые были связаны с вывозом мусора или его задержкой.

«Наибольшее количество обращений – это Ленинский – 98, Заельцовский – 93, Октябрьский – 68, в то время как Советский – 2, Калининский – 3. Системных сбоев не произошло… <…> В целом, я считаю, что с основной задачей мы справились», – доложил Анатолий Локоть.

Также мэр одобрил изменение оплаты с принципа «плати за квадратный метр», на оплату за каждого члена семьи, проживающего в доме. Такая мера, по его словам, лучше отражает действительное потребление жильцами коммунальных благ и является более справедливой. Также он усомнился в обоснованности критики, которая выражается в постах пользователей соцсетей.

«Откровенно говоря, не всегда опубликованная в соцсетях информация была добросовестна. Мы каждое заявление, каждый факт отрабатывали вместе с региональным оператором. Но были случаи, когда фотографии были устаревшими. Мы приезжали на место, а там уже был порядок. Эти фотографии были сделаны раньше за два-три дня», – говорит мэр.

Напомним, с 1 января вывоз мусора перевели в разряд коммунальных услуг, а также установили новый порядок оплаты и график работы.

Теги: экология социальные сети Локоть Анатолий

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