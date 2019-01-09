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Локоть прокомментировал кадровые изменения в администрации Кировского района

Рубрика: политика

09.01.2019 14:18

ФОТО СО СТРАНИЦЫ АНАТОЛИЯ ЛОКТЯ В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, кто на данный момент управляет администрацией Кировского района, отметив, что ещё не оговорены все кадровые решения.

На встрече с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что обязанности главы Кировского района на данный момент исполняет Андрей Выходцев. Ранее он был замом главы.

При этом мэр отметил, что все кадровые решения он озвучит позже.

«У нас всегда есть скамейка, резерв. Не скамейка, не люблю слово "скамейка", спортивная терминология не подходит – кадровый резерв. Сегодня есть исполняющий обязанности, работаем дальше», – прокомментировал Анатолий Локоть.

Напомним, 9 января экс-глава Кировского района стал и. о. министра промышленности и торговли Новосибирской области.

Теги: отставки и назначения Мэрия Новосибирска Локоть Анатолий

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