Лента новостейПредложить новость
Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды
Бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублей
Локоть прокомментировал кадровые изменения в администрации Кировского района
Многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Кузбассе
Локоть прокомментировал кадровые изменения в администрации Кировского районаРубрика: политика
09.01.2019 14:18
ФОТО СО СТРАНИЦЫ АНАТОЛИЯ ЛОКТЯ В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, кто на данный момент управляет администрацией Кировского района, отметив, что ещё не оговорены все кадровые решения.
На встрече с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что обязанности главы Кировского района на данный момент исполняет Андрей Выходцев. Ранее он был замом главы.
При этом мэр отметил, что все кадровые решения он озвучит позже.
«У нас всегда есть скамейка, резерв. Не скамейка, не люблю слово "скамейка", спортивная терминология не подходит – кадровый резерв. Сегодня есть исполняющий обязанности, работаем дальше», – прокомментировал Анатолий Локоть.
Напомним, 9 января экс-глава Кировского района стал и. о. министра промышленности и торговли Новосибирской области.
Комментарии
Лента новостей
Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды
Бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублей
Локоть прокомментировал кадровые изменения в администрации Кировского района
Многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Кузбассе
Статьи по теме
МЕМолётность бытия
О самых популярных мемах, челленджах и вирусных видео у...
Два срока – не предел
Почему новосибирские депутаты не стали ограничивать...
Стоять будем
Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...
Свой парень на Алтае
Есть ли шансы у выходца из Новосибирской области заво...
Новости по теме
Популярное