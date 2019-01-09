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Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

Рубрика: культура

09.01.2019 17:20

Фото из группы «Театра Афанасьева» во «Вконтакте»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил Сергея Афанасьева, известного новосибирского режиссёра, с получением главной награды форума «Золотой витязь».

Заслуженный деятель искусств России, руководитель Новосибирского городского драматического театра Сергей Афанасьев получил золотую медаль имени Николая Мордвинова «За выдающийся вклад в театральное искусство» – это главная награда XVI международного театрального форума «Золотой витязь». Его участниками стали десятки творческих коллективов из разных регионов России, а также из Казахстана, Украины, Сербии и Армении. С успехом режиссёра поздравил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Сегодня в Новосибирске работают 30 театров, два из них – муниципальные. Этим может похвастаться далеко не каждый город, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Одним из них руководит выдающийся режиссёр Сергей Николаевич Афанасьев, его творчество высоко оценено на форуме „Золотой витязь“. Сегодня мы плотно работаем вместе с ним над вопросом обустройства нового помещения для театра, проект уже подготовлен, остаётся получить финансирование. 2019 год объявлен в России Годом театра, надеемся, что нам удастся решить все проблемы и приступить к реконструкции здания, которое станет новым домом для театра Сергея Афанасьева».

Напомним, в рамках Года театра в новосибирском метрополитене запустили театральный вагон.

Теги: мэр награды Театр Афанасьева театр

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Лента новостей

Предложить новость

Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в Бердске

вчера 18:50 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» дарит по тысяче рублей своим слушателям

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

Центр защиты прав квир-женщин начал свою работу в Новосибирске

вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

Бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублей

вчера 16:07 Недвижимость 0 Коммент.

Метро стало ещё популярнее среди новосибирцев

вчера 15:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт Фестиваль нового театра

вчера 14:50 Афиша 0 Коммент.

Учёные выявили антибактериальный эффект декоративного растения хауттюйнии

вчера 14:35 Наука 0 Коммент.

Локоть прокомментировал кадровые изменения в администрации Кировского района

вчера 14:18 Политика 0 Коммент.

Учащения пожаров удалось избежать в Новосибирской области

вчера 12:22 Хроника 0 Коммент.

Многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Кузбассе

вчера 11:59 Хроника 0 Коммент.

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

вчера 11:55 Авто 0 Коммент.

Доктора наук из Новосибирска наградили за вклад в математику

вчера 11:31 Наука 0 Коммент.

В Бердске дотла сгорели дом и машина пожилой пары

вчера 11:06 Хроника 0 Коммент.

Экс-глава Кировского района стал и. о. министра промышленности и торговли Новосибирской области

вчера 10:51 Политика 0 Коммент.

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вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

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