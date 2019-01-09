Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

Фото из группы «Театра Афанасьева» во «Вконтакте»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил Сергея Афанасьева, известного новосибирского режиссёра, с получением главной награды форума «Золотой витязь».

Заслуженный деятель искусств России, руководитель Новосибирского городского драматического театра Сергей Афанасьев получил золотую медаль имени Николая Мордвинова «За выдающийся вклад в театральное искусство» – это главная награда XVI международного театрального форума «Золотой витязь». Его участниками стали десятки творческих коллективов из разных регионов России, а также из Казахстана, Украины, Сербии и Армении. С успехом режиссёра поздравил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Сегодня в Новосибирске работают 30 театров, два из них – муниципальные. Этим может похвастаться далеко не каждый город, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Одним из них руководит выдающийся режиссёр Сергей Николаевич Афанасьев, его творчество высоко оценено на форуме „Золотой витязь“. Сегодня мы плотно работаем вместе с ним над вопросом обустройства нового помещения для театра, проект уже подготовлен, остаётся получить финансирование. 2019 год объявлен в России Годом театра, надеемся, что нам удастся решить все проблемы и приступить к реконструкции здания, которое станет новым домом для театра Сергея Афанасьева».

Напомним, в рамках Года театра в новосибирском метрополитене запустили театральный вагон.