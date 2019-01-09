Метро стало ещё популярнее среди новосибирцев

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09.01.2019 15:28
фото пресс-службы Новосибирского метрополитена
За прошедший год Новосибирский метрополитен перевёз на три миллиона пассажиров больше, чем в 2017 году.
За 2018 год Новосибирским метрополитеном воспользовалось 83 млн пассажиров. В 2017 году их было 80,3 млн. Больший объём перевозок был только в 2013-2014 годах. Как сообщили в пресс-службе метрополитена, объём перевозок в Новосибирском метрополитене продолжает расти с 2016 года.
Среди семи российских метрополитенов по объёму перевозок Новосибирский метрополитен прочно занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга.
«Мы обеспечиваем высокий уровень организации движения поездов и безопасность перевозок при высокой культуре обслуживания пассажиров. Один из основных показателей стабильности работы метрополитена в организации перевозочного процесса — график движения поездов выполнен на 100 %», – Начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло.
Напомним, в декабре артисты театра провели небольшой концерт в новосибирском метро в честь нового тематического вагона поезда.
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