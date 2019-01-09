1 балл
-11
67.08 76.91
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в Бердске

вчера 18:50 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» дарит по тысяче рублей своим слушателям

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

Центр защиты прав квир-женщин начал свою работу в Новосибирске

вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

Бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублей

вчера 16:07 Недвижимость 0 Коммент.

Метро стало ещё популярнее среди новосибирцев

вчера 15:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт Фестиваль нового театра

вчера 14:50 Афиша 0 Коммент.

Учёные выявили антибактериальный эффект декоративного растения хауттюйнии

вчера 14:35 Наука 0 Коммент.

Локоть прокомментировал кадровые изменения в администрации Кировского района

вчера 14:18 Политика 0 Коммент.

Учащения пожаров удалось избежать в Новосибирской области

вчера 12:22 Хроника 0 Коммент.

Многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Кузбассе

вчера 11:59 Хроника 0 Коммент.

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

вчера 11:55 Авто 0 Коммент.

Доктора наук из Новосибирска наградили за вклад в математику

вчера 11:31 Наука 0 Коммент.

В Бердске дотла сгорели дом и машина пожилой пары

вчера 11:06 Хроника 0 Коммент.

Экс-глава Кировского района стал и. о. министра промышленности и торговли Новосибирской области

вчера 10:51 Политика 0 Коммент.

К концу недели в Новосибирске похолодает до -30 градусов

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

Метро стало ещё популярнее среди новосибирцев

Рубрика: общество

09.01.2019 15:28

фото пресс-службы Новосибирского метрополитена

За прошедший год Новосибирский метрополитен перевёз на три миллиона пассажиров больше, чем в 2017 году.

За 2018 год Новосибирским метрополитеном воспользовалось 83 млн пассажиров. В 2017 году их было 80,3 млн. Больший объём перевозок был только в 2013-2014 годах. Как сообщили в пресс-службе метрополитена, объём перевозок в Новосибирском метрополитене продолжает расти с 2016 года.

Среди семи российских метрополитенов по объёму перевозок Новосибирский метрополитен прочно занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга.

«Мы обеспечиваем высокий уровень организации движения поездов и безопасность перевозок при высокой культуре обслуживания пассажиров. Один из основных показателей стабильности работы метрополитена в организации перевозочного процесса — график движения поездов выполнен на 100 %», – Начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло.

Напомним, в декабре артисты театра провели небольшой концерт в новосибирском метро в честь нового тематического вагона поезда.

Теги: общественный транспорт Новосибирский метрополитен

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в Бердске

вчера 18:50 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» дарит по тысяче рублей своим слушателям

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

Центр защиты прав квир-женщин начал свою работу в Новосибирске

вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

Бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублей

вчера 16:07 Недвижимость 0 Коммент.

Метро стало ещё популярнее среди новосибирцев

вчера 15:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт Фестиваль нового театра

вчера 14:50 Афиша 0 Коммент.

Учёные выявили антибактериальный эффект декоративного растения хауттюйнии

вчера 14:35 Наука 0 Коммент.

Локоть прокомментировал кадровые изменения в администрации Кировского района

вчера 14:18 Политика 0 Коммент.

Учащения пожаров удалось избежать в Новосибирской области

вчера 12:22 Хроника 0 Коммент.

Многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Кузбассе

вчера 11:59 Хроника 0 Коммент.

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

вчера 11:55 Авто 0 Коммент.

Доктора наук из Новосибирска наградили за вклад в математику

вчера 11:31 Наука 0 Коммент.

В Бердске дотла сгорели дом и машина пожилой пары

вчера 11:06 Хроника 0 Коммент.

Экс-глава Кировского района стал и. о. министра промышленности и торговли Новосибирской области

вчера 10:51 Политика 0 Коммент.

К концу недели в Новосибирске похолодает до -30 градусов

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
07.12.2018

Городская электричка всё не едет

Что будет с амбициозным проект...

Читать далее
Image
19.02.2018

С чего начнётся новое метро: итоги опроса Сиб.фм

Как...

Читать далее
Image
05.07.2017

Почему в Париже работают, а в Бордо - живут

Как Бордо из г...

Читать далее
Image
05.12.2016

Территория оптимистов

Как живёт и развивается микрорайон Дивногорский

Читать далее
Image
16.06.2016

Умный по определению

Каким видят Новосибирск будущего учёные и чиновники...

Читать далее
Image
05.05.2016

Маршрутные войны

Страх и ненависть в пассажирских перевозках Новосибирска...

Читать далее

Новости по теме

Начали действовать новые скидки на проезд в общественном транспорте Новосибирска 01.01.2019 Бесплатный проезд на каникулах предоставят школьникам Новосибирска 27.12.2018 Замерзающих школьников спасли инспекторы ГИБДД под Новосибирском 25.12.2018 Театральный вагон запустили в новосибирском метро 25.12.2018

Популярное

Image

Трагедия в Магнитогорске: новые данные и итоги спасательной опера...

Image

Машину разорвало пополам в ДТП на опасном участке дороги в Новоси...

Image

Пропавшую новосибирскую девочку нашли в Омске

Image

Шесть человек погибли в пожарах в Новосибирской области за сутки

Image

«Длинные выходные» в 2019 году: как будем отдыхать на праздниках

Image

В Карасуке мужчина жестоко разделался с гражданской женой

Image

Трагедия в Магнитогорске: как продвигается расследование взрыва

Image

В ДТП под Новосибирском погибла 18-летняя девушка

Image

Новосибирцы смогут помочь одиноким пенсионерам с домашними животн...

Image

Собаку со скальпированными ранами нашли в Черепанове

Image

Новосибирские полицейские раскрыли заказное убийство бизнесмена

Image

Семья из Томска спецбортом МЧС доставлена в Нижний Новгород

Image

Новосибирцы выйдут на пикет против сноса дома-коммуны в центре го...