Многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Кузбассе

фото с сайта МЧС Кемеровской области

Следственный комитет Кемеровской области возбудил уголовное дело после гибели шести человек, в том числе троих несовершеннолетних, при пожаре в посёлке.

Инцидент произошёл утром сегодня, 9 января, в частном доме на двух хозяев в посёлке Тисульский. Как сообщила пресс-служба регионального следственного комитета, соседи почувствовали запах гари и вызвали МЧС. Приехав на место, пожарные во время тушения дома нашли шесть трупов: четырёхмесячной девочки, пятилетней девочки, семилетнего мальчика, 20-летней девушки, 41-летней женщины и 42-летнего мужчины. Все они, кроме 20-летней погибшей, являются одной семьёй.

«По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание – обгорел пластиковый потолок. Семья характеризуется положительно», – отметили в ведомстве.

По факту случившегося следком возбудил уголовного дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На месте происшествия работают следственная группа и сотрудники МЧС. Расследование продолжается.

Напомним, 9 января в Бердске дотла сгорели дом и машина пожилой пары.