1 балл
-11
67.08 76.91
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в Бердске

вчера 18:50 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» дарит по тысяче рублей своим слушателям

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

Центр защиты прав квир-женщин начал свою работу в Новосибирске

вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

Бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублей

вчера 16:07 Недвижимость 0 Коммент.

Метро стало ещё популярнее среди новосибирцев

вчера 15:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт Фестиваль нового театра

вчера 14:50 Афиша 0 Коммент.

Учёные выявили антибактериальный эффект декоративного растения хауттюйнии

вчера 14:35 Наука 0 Коммент.

Локоть прокомментировал кадровые изменения в администрации Кировского района

вчера 14:18 Политика 0 Коммент.

Учащения пожаров удалось избежать в Новосибирской области

вчера 12:22 Хроника 0 Коммент.

Многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Кузбассе

вчера 11:59 Хроника 0 Коммент.

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

вчера 11:55 Авто 0 Коммент.

Доктора наук из Новосибирска наградили за вклад в математику

вчера 11:31 Наука 0 Коммент.

В Бердске дотла сгорели дом и машина пожилой пары

вчера 11:06 Хроника 0 Коммент.

Экс-глава Кировского района стал и. о. министра промышленности и торговли Новосибирской области

вчера 10:51 Политика 0 Коммент.

К концу недели в Новосибирске похолодает до -30 градусов

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

Многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Кузбассе

Рубрика: проиcшествия

09.01.2019 11:59

фото с сайта МЧС Кемеровской области

Следственный комитет Кемеровской области возбудил уголовное дело после гибели шести человек, в том числе троих несовершеннолетних, при пожаре в посёлке.

Инцидент произошёл утром сегодня, 9 января, в частном доме на двух хозяев в посёлке Тисульский. Как сообщила пресс-служба регионального следственного комитета, соседи почувствовали запах гари и вызвали МЧС. Приехав на место, пожарные во время тушения дома нашли шесть трупов: четырёхмесячной девочки, пятилетней девочки, семилетнего мальчика, 20-летней девушки, 41-летней женщины и 42-летнего мужчины. Все они, кроме 20-летней погибшей, являются одной семьёй.

«По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание – обгорел пластиковый потолок. Семья характеризуется положительно», – отметили в ведомстве.

По факту случившегося следком возбудил уголовного дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На месте происшествия работают следственная группа и сотрудники МЧС. Расследование продолжается.

Напомним, 9 января в Бердске дотла сгорели дом и машина пожилой пары.

Теги: пожар дети Следственный комитет МЧС

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в Бердске

вчера 18:50 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» дарит по тысяче рублей своим слушателям

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

Центр защиты прав квир-женщин начал свою работу в Новосибирске

вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

Бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублей

вчера 16:07 Недвижимость 0 Коммент.

Метро стало ещё популярнее среди новосибирцев

вчера 15:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт Фестиваль нового театра

вчера 14:50 Афиша 0 Коммент.

Учёные выявили антибактериальный эффект декоративного растения хауттюйнии

вчера 14:35 Наука 0 Коммент.

Локоть прокомментировал кадровые изменения в администрации Кировского района

вчера 14:18 Политика 0 Коммент.

Учащения пожаров удалось избежать в Новосибирской области

вчера 12:22 Хроника 0 Коммент.

Многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Кузбассе

вчера 11:59 Хроника 0 Коммент.

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

вчера 11:55 Авто 0 Коммент.

Доктора наук из Новосибирска наградили за вклад в математику

вчера 11:31 Наука 0 Коммент.

В Бердске дотла сгорели дом и машина пожилой пары

вчера 11:06 Хроника 0 Коммент.

Экс-глава Кировского района стал и. о. министра промышленности и торговли Новосибирской области

вчера 10:51 Политика 0 Коммент.

К концу недели в Новосибирске похолодает до -30 градусов

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
24.12.2018

В Новый год загадаю доброе дело

Где и как в Новосибирске можно творить добро

Читать далее
Image
13.12.2018

Колыванский насос признан потерпевшим

В истории строитель...

Читать далее
Image
04.12.2018

Врачебная ошибка как добросовестное заблуждение

...

Читать далее
Image
31.10.2018

Островок для потерявшихся детей

Пять правил безопасности, котор...

Читать далее
Image
30.10.2018

Между «Тремя поросятами» и Чеховым

Какое театральное будущее ...

Читать далее
Image
04.09.2018

Время знаний

В Новосибирске открыли самую большую школу в городе и самую лучшую ...

Читать далее

Новости по теме

Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в Бердске вчера 18:50 Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом вчера 17:27 Учащения пожаров удалось избежать в Новосибирской области вчера 12:22 Россиянам посоветовали как можно быстрее избавиться от ёлок вчера 12:03

Популярное

Image

Трагедия в Магнитогорске: новые данные и итоги спасательной опера...

Image

Машину разорвало пополам в ДТП на опасном участке дороги в Новоси...

Image

Пропавшую новосибирскую девочку нашли в Омске

Image

Шесть человек погибли в пожарах в Новосибирской области за сутки

Image

«Длинные выходные» в 2019 году: как будем отдыхать на праздниках

Image

В Карасуке мужчина жестоко разделался с гражданской женой

Image

Трагедия в Магнитогорске: как продвигается расследование взрыва

Image

В ДТП под Новосибирском погибла 18-летняя девушка

Image

Новосибирцы смогут помочь одиноким пенсионерам с домашними животн...

Image

Собаку со скальпированными ранами нашли в Черепанове

Image

Новосибирские полицейские раскрыли заказное убийство бизнесмена

Image

Семья из Томска спецбортом МЧС доставлена в Нижний Новгород

Image

Новосибирцы выйдут на пикет против сноса дома-коммуны в центре го...