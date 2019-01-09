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Многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Кузбассе
Многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в КузбассеРубрика: проиcшествия
09.01.2019 11:59
фото с сайта МЧС Кемеровской области
Следственный комитет Кемеровской области возбудил уголовное дело после гибели шести человек, в том числе троих несовершеннолетних, при пожаре в посёлке.
Инцидент произошёл утром сегодня, 9 января, в частном доме на двух хозяев в посёлке Тисульский. Как сообщила пресс-служба регионального следственного комитета, соседи почувствовали запах гари и вызвали МЧС. Приехав на место, пожарные во время тушения дома нашли шесть трупов: четырёхмесячной девочки, пятилетней девочки, семилетнего мальчика, 20-летней девушки, 41-летней женщины и 42-летнего мужчины. Все они, кроме 20-летней погибшей, являются одной семьёй.
«По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание – обгорел пластиковый потолок. Семья характеризуется положительно», – отметили в ведомстве.
По факту случившегося следком возбудил уголовного дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На месте происшествия работают следственная группа и сотрудники МЧС. Расследование продолжается.
Напомним, 9 января в Бердске дотла сгорели дом и машина пожилой пары.
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