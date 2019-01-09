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Бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублей

Рубрика: недвижимость

09.01.2019 16:07

фото с сайта «Авито»

Чешскую компанию в Карловых Варах выставили на продажу на новосибирском «Авито» – бизнес включает в себя две квартиры и земельный участок.

На новосибирском «Авито» выставили на продажу компанию за 56,9 млн рублей. Она включает в себя две квартиры и земельный участок. Содержание квартир обойдётся в 230 евро в месяц. Одна из них располагается на первой линии у реки Тепла, рядом с отелями «Carlsbad Plaza» и «Pupp». У собственников в распоряжении площадка, где в хорошую погоду можно загорать и устраивать гриль. Квартира подойдёт для трёх детей и двух взрослых.

Стоимость аренды на день для пятерых – 100 евро, для двоих – 80 евро. Вторая квартира находится недалеко от озера с пляжем, в тридцати минутах езды от горнолыжных склонов. В квартире большой балкон с электрогрилем, рядом с домом бесплатный паркинг. Апартаменты подойдут для двух семей, аренда в этом случае будет стоить 130 евро.

Участок земли также расположен у озера – подходящее место для постройки отеля или гостиничного комплекса. Рядом находится место для бесплатной парковки на 20 машин.

Стоимость компании составляет 720 000 евро. Оплата возможна только наличными в Карловых Варах.

Напомним, в январе стало известно, что, по статистике, большинство новосибирцев в наступившем году собираются переехать или начать свой бизнес.

 

Теги: туризм недвижимость бизнес Авито

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Предложить новость

Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в Бердске

вчера 18:50 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» дарит по тысяче рублей своим слушателям

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

Центр защиты прав квир-женщин начал свою работу в Новосибирске

вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

Бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублей

вчера 16:07 Недвижимость 0 Коммент.

Метро стало ещё популярнее среди новосибирцев

вчера 15:28 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:50 Афиша 0 Коммент.

Учёные выявили антибактериальный эффект декоративного растения хауттюйнии

вчера 14:35 Наука 0 Коммент.

Локоть прокомментировал кадровые изменения в администрации Кировского района

вчера 14:18 Политика 0 Коммент.

Учащения пожаров удалось избежать в Новосибирской области

вчера 12:22 Хроника 0 Коммент.

Многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Кузбассе

вчера 11:59 Хроника 0 Коммент.

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

вчера 11:55 Авто 0 Коммент.

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вчера 11:31 Наука 0 Коммент.

В Бердске дотла сгорели дом и машина пожилой пары

вчера 11:06 Хроника 0 Коммент.

Экс-глава Кировского района стал и. о. министра промышленности и торговли Новосибирской области

вчера 10:51 Политика 0 Коммент.

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вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

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