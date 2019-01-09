Бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублей

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Бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублейРубрика: недвижимость
09.01.2019 16:07
фото с сайта «Авито»
Чешскую компанию в Карловых Варах выставили на продажу на новосибирском «Авито» – бизнес включает в себя две квартиры и земельный участок.
На новосибирском «Авито» выставили на продажу компанию за 56,9 млн рублей. Она включает в себя две квартиры и земельный участок. Содержание квартир обойдётся в 230 евро в месяц. Одна из них располагается на первой линии у реки Тепла, рядом с отелями «Carlsbad Plaza» и «Pupp». У собственников в распоряжении площадка, где в хорошую погоду можно загорать и устраивать гриль. Квартира подойдёт для трёх детей и двух взрослых.
Стоимость аренды на день для пятерых – 100 евро, для двоих – 80 евро. Вторая квартира находится недалеко от озера с пляжем, в тридцати минутах езды от горнолыжных склонов. В квартире большой балкон с электрогрилем, рядом с домом бесплатный паркинг. Апартаменты подойдут для двух семей, аренда в этом случае будет стоить 130 евро.
Участок земли также расположен у озера – подходящее место для постройки отеля или гостиничного комплекса. Рядом находится место для бесплатной парковки на 20 машин.
Стоимость компании составляет 720 000 евро. Оплата возможна только наличными в Карловых Варах.
Напомним, в январе стало известно, что, по статистике, большинство новосибирцев в наступившем году собираются переехать или начать свой бизнес.
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