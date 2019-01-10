Новосибирск занял 15-е место в общероссийском кадастровом рейтинге

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Специалисты проанализировали публичную кадастровую карту России и составили рейтинг межевания участков по регионам.

На сегодняшний день на кадастровом учёте в Росреестре стоит более 70 миллионов земельных участков. Однако в среднем по России не определены границы у 39 %, а значит их нельзя найти на публичной карте. В Новосибирской области нет межевания у 354 тысяч участков. В перспективе это не только ссоры с соседями, но и судебные тяжбы, и сложности при реализации участка. По этому показателю – 73 % межевания – Новосибирская область занимает 15-е место в общероссийском рейтинге.

«Анализ показывает отсутствие какой-либо корреляции между кадастровыми данными региона и его основными показателями: площадью, уровнем дохода и численностью населения. Отсутствует и единая тенденция. Например, регионы с практически 100 % показателями – Еврейская автономная область, Мурманская область, Республика Татарстан», – отмечается в сообщении пресс-службы ЕГРП365.

Отметим, что самый худший показатель в России у Тамбовской области, где границы определены лишь у 28 % участков в регионе. Среди сибирских регионов самое низкое место в рейтинге у Кемеровской области – 69-й пункт с показателем межевания в 47 %. Самое высокое место у Бурятии, где границы определены у 89 % участков.

Напомним, в январе стало известно, что большинство горожан намерены обзавестись в 2019 году жильём и открыть дело.