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Новосибирск занял 15-е место в общероссийском кадастровом рейтинге

Рубрика: недвижимость

10.01.2019 08:31

фото с сайта egrp365.ru

Специалисты проанализировали публичную кадастровую карту России и составили рейтинг межевания участков по регионам.

На сегодняшний день на кадастровом учёте в Росреестре стоит более 70 миллионов земельных участков. Однако в среднем по России не определены границы у 39 %, а значит их нельзя найти на публичной карте. В Новосибирской области нет межевания у 354 тысяч участков. В перспективе это не только ссоры с соседями, но и судебные тяжбы, и сложности при реализации участка. По этому показателю – 73 % межевания – Новосибирская область занимает 15-е место в общероссийском рейтинге.

«Анализ показывает отсутствие какой-либо корреляции между кадастровыми данными региона и его основными показателями: площадью, уровнем дохода и численностью населения. Отсутствует и единая тенденция. Например, регионы с практически 100 % показателями – Еврейская автономная область, Мурманская область, Республика Татарстан», – отмечается в сообщении пресс-службы ЕГРП365.

Отметим, что самый худший показатель в России у Тамбовской области, где границы определены лишь у 28 % участков в регионе. Среди сибирских регионов самое низкое место в рейтинге у Кемеровской области – 69-й пункт с показателем межевания в 47 %. Самое высокое место у Бурятии, где границы определены у 89 % участков.

Напомним, в январе стало известно, что большинство горожан намерены обзавестись в 2019 году жильём и открыть дело.

Теги: земля Росреестр межевание кадастр

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В аэропорту Толмачёво жителя Якутии задержали за попытку сбыть два килограмма золота

сегодня 16:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам вернули почти 37 миллионов рублей

сегодня 15:50 Общество 0 Коммент.

Около 50 многоквартирных домов остались без тепла в Новосибирске

сегодня 15:05 Общество 0 Коммент.

В Иркутской области умер онкобольной мальчик, которого не смогли вывезти на лечение за границу

сегодня 14:50 Общество 0 Коммент.

В Томской области полицейские изъяли партию наркотиков весом в десятки килограммов

сегодня 13:10 Хроника 0 Коммент.

Анатолий Локоть будет участвовать в выборах мэра

сегодня 12:56 Политика 0 Коммент.

Омские выпускники детских домов смогут быстрее получить квартиры

сегодня 12:48 Общество 0 Коммент.

Землетрясение произошло под Новосибирском

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

Новосибирца не пустили в Таиланд из-за неоплаченного штрафа

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял 15-е место в общероссийском кадастровом рейтинге

сегодня 08:31 Недвижимость 0 Коммент.

Учёные составили карту Томска из фотографий ночного неба

сегодня 07:25 Наука 0 Коммент.

Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в Бердске

вчера 18:50 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» дарит по тысяче рублей своим слушателям

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

Центр защиты прав квир-женщин начал свою работу в Новосибирске

вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

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