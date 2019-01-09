1 балл
-11
67.08 76.91
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в Бердске

вчера 18:50 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» дарит по тысяче рублей своим слушателям

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

Центр защиты прав квир-женщин начал свою работу в Новосибирске

вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

Бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублей

вчера 16:07 Недвижимость 0 Коммент.

Метро стало ещё популярнее среди новосибирцев

вчера 15:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт Фестиваль нового театра

вчера 14:50 Афиша 0 Коммент.

Учёные выявили антибактериальный эффект декоративного растения хауттюйнии

вчера 14:35 Наука 0 Коммент.

Локоть прокомментировал кадровые изменения в администрации Кировского района

вчера 14:18 Политика 0 Коммент.

Учащения пожаров удалось избежать в Новосибирской области

вчера 12:22 Хроника 0 Коммент.

Многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Кузбассе

вчера 11:59 Хроника 0 Коммент.

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

вчера 11:55 Авто 0 Коммент.

Доктора наук из Новосибирска наградили за вклад в математику

вчера 11:31 Наука 0 Коммент.

В Бердске дотла сгорели дом и машина пожилой пары

вчера 11:06 Хроника 0 Коммент.

Экс-глава Кировского района стал и. о. министра промышленности и торговли Новосибирской области

вчера 10:51 Политика 0 Коммент.

К концу недели в Новосибирске похолодает до -30 градусов

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

Рубрика: проиcшествия

09.01.2019 18:03

фото с сайта pixabay.com

Жители Новосибирска стали получать сообщения с роликом, на котором избивают школьника, – жестокое видео разошлось с помощью мессенджера.

Новосибирская полиция проводит проверку по факту размещения и распространения видеозаписи с жестоким избиением ребёнка. Неизвестные разослали горожанам ролик по WhatsApp.

На видео мальчика избивают двое подростков. Они бьют его по голове и бросают через плечо. Молодые люди не останавливаются даже тогда, когда их жертва падает. Заканчивается ролик на том, как избитый школьник теряет сознание.

Видеофайл сопровождается записью с просьбой разослать его дальше, чтобы найти и наказать виновных.

Как сообщили Сиб.фм в ГУ МВД по Новосибирской области, правоохранители устанавливают место и время происшествия, которое попало на камеру.

«О "вирусном" видео стало известно через средства массовой информации. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Заявление по факту избиения ребёнка в полицию не поступало», – рассказали в ГУ МВД по региону.

Напомним, в ноябре 2018 года новосибирцы получили другую тревожную рассылку по WhatsApp – о грабителях, которые преследуют детей.

Теги: видео дети избиение

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в Бердске

вчера 18:50 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» дарит по тысяче рублей своим слушателям

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

Центр защиты прав квир-женщин начал свою работу в Новосибирске

вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

Бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублей

вчера 16:07 Недвижимость 0 Коммент.

Метро стало ещё популярнее среди новосибирцев

вчера 15:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт Фестиваль нового театра

вчера 14:50 Афиша 0 Коммент.

Учёные выявили антибактериальный эффект декоративного растения хауттюйнии

вчера 14:35 Наука 0 Коммент.

Локоть прокомментировал кадровые изменения в администрации Кировского района

вчера 14:18 Политика 0 Коммент.

Учащения пожаров удалось избежать в Новосибирской области

вчера 12:22 Хроника 0 Коммент.

Многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Кузбассе

вчера 11:59 Хроника 0 Коммент.

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

вчера 11:55 Авто 0 Коммент.

Доктора наук из Новосибирска наградили за вклад в математику

вчера 11:31 Наука 0 Коммент.

В Бердске дотла сгорели дом и машина пожилой пары

вчера 11:06 Хроника 0 Коммент.

Экс-глава Кировского района стал и. о. министра промышленности и торговли Новосибирской области

вчера 10:51 Политика 0 Коммент.

К концу недели в Новосибирске похолодает до -30 градусов

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
01.11.2018

Сибирячка из «Танцев» надела чулки для клипа в заброшенной усадьбе

На YouTube появился страстный клип Full Of FLOUR, автором которого стала уроже...

Читать далее
Image
19.09.2018

Третья — лишняя?

Как живут в Новосибирске люди, у которых в одну из пар хромо...

Читать далее

Новости по теме

Милонов прочитал рэп в защиту «запрещённых» музыкантов 06.01.2019 Мэр Новосибирска пообещал расширить приют для животных в Советском районе 27.12.2018 Водитель сбил ребёнка и скрылся с места ДТП в Бердске 26.12.2018

Популярное

Image

Трагедия в Магнитогорске: новые данные и итоги спасательной опера...

Image

Машину разорвало пополам в ДТП на опасном участке дороги в Новоси...

Image

Пропавшую новосибирскую девочку нашли в Омске

Image

Шесть человек погибли в пожарах в Новосибирской области за сутки

Image

«Длинные выходные» в 2019 году: как будем отдыхать на праздниках

Image

В Карасуке мужчина жестоко разделался с гражданской женой

Image

Трагедия в Магнитогорске: как продвигается расследование взрыва

Image

В ДТП под Новосибирском погибла 18-летняя девушка

Image

Новосибирцы смогут помочь одиноким пенсионерам с домашними животн...

Image

Собаку со скальпированными ранами нашли в Черепанове

Image

Новосибирские полицейские раскрыли заказное убийство бизнесмена

Image

Семья из Томска спецбортом МЧС доставлена в Нижний Новгород

Image

Новосибирцы выйдут на пикет против сноса дома-коммуны в центре го...