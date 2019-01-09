Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

Лента новостейПредложить новость
Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды
Бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублей
Локоть прокомментировал кадровые изменения в администрации Кировского района
Многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Кузбассе
Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнкаРубрика: проиcшествия
09.01.2019 18:03
фото с сайта pixabay.com
Жители Новосибирска стали получать сообщения с роликом, на котором избивают школьника, – жестокое видео разошлось с помощью мессенджера.
Новосибирская полиция проводит проверку по факту размещения и распространения видеозаписи с жестоким избиением ребёнка. Неизвестные разослали горожанам ролик по WhatsApp.
На видео мальчика избивают двое подростков. Они бьют его по голове и бросают через плечо. Молодые люди не останавливаются даже тогда, когда их жертва падает. Заканчивается ролик на том, как избитый школьник теряет сознание.
Видеофайл сопровождается записью с просьбой разослать его дальше, чтобы найти и наказать виновных.
Как сообщили Сиб.фм в ГУ МВД по Новосибирской области, правоохранители устанавливают место и время происшествия, которое попало на камеру.
«О "вирусном" видео стало известно через средства массовой информации. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Заявление по факту избиения ребёнка в полицию не поступало», – рассказали в ГУ МВД по региону.
Напомним, в ноябре 2018 года новосибирцы получили другую тревожную рассылку по WhatsApp – о грабителях, которые преследуют детей.
Комментарии
Лента новостей
Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды
Бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублей
Локоть прокомментировал кадровые изменения в администрации Кировского района
Многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Кузбассе
Статьи по теме
Сибирячка из «Танцев» надела чулки для клипа в заброшенной усадьбе
На YouTube появился страстный клип Full Of FLOUR, автором которого стала уроже...
Третья — лишняя?
Как живут в Новосибирске люди, у которых в одну из пар хромо...
Новости по теме
Популярное