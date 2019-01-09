Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

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Жители Новосибирска стали получать сообщения с роликом, на котором избивают школьника, – жестокое видео разошлось с помощью мессенджера.

Новосибирская полиция проводит проверку по факту размещения и распространения видеозаписи с жестоким избиением ребёнка. Неизвестные разослали горожанам ролик по WhatsApp.

На видео мальчика избивают двое подростков. Они бьют его по голове и бросают через плечо. Молодые люди не останавливаются даже тогда, когда их жертва падает. Заканчивается ролик на том, как избитый школьник теряет сознание.

Видеофайл сопровождается записью с просьбой разослать его дальше, чтобы найти и наказать виновных.

Как сообщили Сиб.фм в ГУ МВД по Новосибирской области, правоохранители устанавливают место и время происшествия, которое попало на камеру.

«О "вирусном" видео стало известно через средства массовой информации. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Заявление по факту избиения ребёнка в полицию не поступало», – рассказали в ГУ МВД по региону.

Напомним, в ноябре 2018 года новосибирцы получили другую тревожную рассылку по WhatsApp – о грабителях, которые преследуют детей.