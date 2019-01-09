Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в Бердске

Фото с сайта ГУ МВД по Новосибирской области

Сотрудники полиции вынесли из загоревшегося частного дома двух пенсионеров.

8 января экипаж патрульно-постовой службы полиции во время служебного рейда заметил возгорание в частном секторе Бердска. Полицейские сообщили о пожаре в дежурную часть. Не дожидаясь прибытия спасателей, они разбили окно и пробрались в дом. Внутри они обнаружили пожилых мужчину и женщину, которые не могли самостоятельно выбраться. Сотрудники полиции эвакуировали пенсионеров и передали прибывшим на место врачам скорой помощи.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей руководство ГУ МВД России по Новосибирской области приняло решение о поощрении сотрудников полиции.

Напомним, 7 января в Коченёве при пожаре погибли два человека.