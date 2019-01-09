Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в Бердске

Лента новостейПредложить новость
Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды
Бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублей
Локоть прокомментировал кадровые изменения в администрации Кировского района
Многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Кузбассе
Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в БердскеРубрика: проиcшествия
09.01.2019 18:50
Фото с сайта ГУ МВД по Новосибирской области
Сотрудники полиции вынесли из загоревшегося частного дома двух пенсионеров.
8 января экипаж патрульно-постовой службы полиции во время служебного рейда заметил возгорание в частном секторе Бердска. Полицейские сообщили о пожаре в дежурную часть. Не дожидаясь прибытия спасателей, они разбили окно и пробрались в дом. Внутри они обнаружили пожилых мужчину и женщину, которые не могли самостоятельно выбраться. Сотрудники полиции эвакуировали пенсионеров и передали прибывшим на место врачам скорой помощи.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей руководство ГУ МВД России по Новосибирской области приняло решение о поощрении сотрудников полиции.
Напомним, 7 января в Коченёве при пожаре погибли два человека.
Комментарии
Лента новостей
Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды
Бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублей
Локоть прокомментировал кадровые изменения в администрации Кировского района
Многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Кузбассе
Статьи по теме
Взятки гладки
Как работает правоохранительная система России на конкретном прим...
Новости по теме
Популярное