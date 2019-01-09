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«Радио Дача» дарит по тысяче рублей своим слушателям

Рубрика: общество

09.01.2019 18:10

фото предоставило «Выбери радио»

9 января на «Радио Дача» стартовал проект под названием «1000 и одна песня»; у каждого новосибирца снова есть шанс выиграть одну тысячу рублей.

Для победы слушателям необходимо каждое буднее утро с 9:00 до 10:00 внимательно слушать эфир «Радио Дача 106.7 FM» и запоминать, какая композиция стала «песней дня». До 18:00 эта песня обязательно прозвучит снова. Услышав повтор, нужно дозвониться на автоответчик радиостанции по номеру 362-07-80 и сообщить название песни дня и её исполнителя. Первый дозвонившийся слушатель получит тысячу рублей наличными от «Радио Дача».

Проект «1000 и одна песня» проходил в столице Сибири в прошлом году. И уже в первые дни в редакцию радиостанции поступило более 600 звонков. Всего же за время проекта слушатели выиграли 50 000 рублей от «Радио Дача».

Подробности на сайте vk.com/radiodacha54. Возрастные ограничения 12+.

Партнёр проекта — санаторий «Родник Алтая». «Родник Алтая» — санаторий для всей семьи в Белокурихе.

Напомним, в декабре «Радио Дача» наградила самых талантливых маленьких радиослушателей.

Теги: СМИ музыка конкурсы

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Лента новостей

Предложить новость

Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в Бердске

вчера 18:50 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» дарит по тысяче рублей своим слушателям

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

Центр защиты прав квир-женщин начал свою работу в Новосибирске

вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

Бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублей

вчера 16:07 Недвижимость 0 Коммент.

Метро стало ещё популярнее среди новосибирцев

вчера 15:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт Фестиваль нового театра

вчера 14:50 Афиша 0 Коммент.

Учёные выявили антибактериальный эффект декоративного растения хауттюйнии

вчера 14:35 Наука 0 Коммент.

Локоть прокомментировал кадровые изменения в администрации Кировского района

вчера 14:18 Политика 0 Коммент.

Учащения пожаров удалось избежать в Новосибирской области

вчера 12:22 Хроника 0 Коммент.

Многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Кузбассе

вчера 11:59 Хроника 0 Коммент.

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

вчера 11:55 Авто 0 Коммент.

Доктора наук из Новосибирска наградили за вклад в математику

вчера 11:31 Наука 0 Коммент.

В Бердске дотла сгорели дом и машина пожилой пары

вчера 11:06 Хроника 0 Коммент.

Экс-глава Кировского района стал и. о. министра промышленности и торговли Новосибирской области

вчера 10:51 Политика 0 Коммент.

К концу недели в Новосибирске похолодает до -30 градусов

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

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