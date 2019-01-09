«Радио Дача» дарит по тысяче рублей своим слушателям

фото предоставило «Выбери радио»

9 января на «Радио Дача» стартовал проект под названием «1000 и одна песня»; у каждого новосибирца снова есть шанс выиграть одну тысячу рублей.

Для победы слушателям необходимо каждое буднее утро с 9:00 до 10:00 внимательно слушать эфир «Радио Дача 106.7 FM» и запоминать, какая композиция стала «песней дня». До 18:00 эта песня обязательно прозвучит снова. Услышав повтор, нужно дозвониться на автоответчик радиостанции по номеру 362-07-80 и сообщить название песни дня и её исполнителя. Первый дозвонившийся слушатель получит тысячу рублей наличными от «Радио Дача».

Проект «1000 и одна песня» проходил в столице Сибири в прошлом году. И уже в первые дни в редакцию радиостанции поступило более 600 звонков. Всего же за время проекта слушатели выиграли 50 000 рублей от «Радио Дача».

Подробности на сайте vk.com/radiodacha54. Возрастные ограничения 12+.

Партнёр проекта — санаторий «Родник Алтая». «Родник Алтая» — санаторий для всей семьи в Белокурихе.

Напомним, в декабре «Радио Дача» наградила самых талантливых маленьких радиослушателей.