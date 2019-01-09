Россиянам посоветовали как можно быстрее избавиться от ёлок

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МЧС сообщило, что долгое хранение дома натуральных и искусственных ёлок может повлечь за собой непоправимые последствия.

В пресс-службе МЧС рассказали агентству «Москва», что привычка россиян долго держать ёлку дома ни к чему хорошему не приведёт. Уже высохшее новогоднее дерево, которое всё ещё стоит в квартире, чтобы создавать праздничное настроение, легко загорается и может привести к пожару.

Искусственные ёлки в этом плане ещё опаснее. Они не только хорошо горят от любой искры, но и выделяют при этом токсичные газы, вредные для здоровья.

Важно также следить за электронными гирляндами и иллюминацией на ёлке: выключать их, когда никого нет дома и все спят, чтобы избежать короткого замыкания.

Напомним, в декабре жителей Новосибирской области завалили сообщениями в мессенджерах и социальных сетях о клещах, спящих на новогодних ёлках.