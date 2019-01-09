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Россиянам посоветовали как можно быстрее избавиться от ёлок

Рубрика: общество

09.01.2019 12:03

фото с сайта unsplash.com

МЧС сообщило, что долгое хранение дома натуральных и искусственных ёлок может повлечь за собой непоправимые последствия.

В пресс-службе МЧС рассказали агентству «Москва», что привычка россиян долго держать ёлку дома ни к чему хорошему не приведёт. Уже высохшее новогоднее дерево, которое всё ещё стоит в квартире, чтобы создавать праздничное настроение, легко загорается и может привести к пожару.

Искусственные ёлки в этом плане ещё опаснее. Они не только хорошо горят от любой искры, но и выделяют при этом токсичные газы, вредные для здоровья.

Важно также следить за электронными гирляндами и иллюминацией на ёлке: выключать их, когда никого нет дома и все спят, чтобы избежать короткого замыкания.

Напомним, в декабре жителей Новосибирской области завалили сообщениями в мессенджерах и социальных сетях о клещах, спящих на новогодних ёлках.

Теги: безопасность МЧС ёлка

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В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

Центр защиты прав квир-женщин начал свою работу в Новосибирске

вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

Бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублей

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вчера 12:22 Хроника 0 Коммент.

Многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Кузбассе

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В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

вчера 11:55 Авто 0 Коммент.

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вчера 11:06 Хроника 0 Коммент.

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