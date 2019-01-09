Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

фото с сайта pixabay.com

Семья Владислава Шестакова, онкобольного из города Черемхово Иркутской области, больше не рассматривает варианты лечения за рубежом, сообщает информационное агентство ТАСС.

20 декабря на большой пресс-конференции президента РФ один из журналистов рассказал о трудной ситуации в семье Владислава Шестакова – у трёхлетнего мальчика выявлена нейробластома забрюшинного пространства четвёртой степени. Президента попросили помочь с транспортировкой ребёнка, его согласилась принять одна из клиник Турции. Ранее клиники Испании и Германии отказали семье мальчика в лечении, признав ребёнка нетранспортабельным.

Сестра матери Владислава Шестакова, Елена Вазняк, сообщила ТАСС, что с вопросом о транспортировке ребёнка семья уже обращалась в частные медицинские организации, где им отказали, сославшись на отсутствие специализированного транспорта. На данный момент семья мальчика не рассматривает вариант лечения за границей.

Ранее в минздраве Иркутской области сообщили, что трёхлетний Владислав Шестаков признан инкурабельным и нетранспортабельным. Сейчас ребенок подключён к искусственной вентиляции лёгких, он находится на сильных обезболивающих препаратах. Мальчик госпитализирован в Черемховскую городскую больницу.

Напомним, в декабре новосибирские учёные обнаружили в ДНК причину рака кишечника.