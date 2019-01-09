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Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

Рубрика: общество

09.01.2019 17:27

фото с сайта pixabay.com

Семья Владислава Шестакова, онкобольного из города Черемхово Иркутской области, больше не рассматривает варианты лечения за рубежом, сообщает информационное агентство ТАСС.

20 декабря на большой пресс-конференции президента РФ один из журналистов рассказал о трудной ситуации в семье Владислава Шестакова – у трёхлетнего мальчика выявлена нейробластома забрюшинного пространства четвёртой степени. Президента попросили помочь с транспортировкой ребёнка, его согласилась принять одна из клиник Турции. Ранее клиники Испании и Германии отказали семье мальчика в лечении, признав ребёнка нетранспортабельным.

Сестра матери Владислава Шестакова, Елена Вазняк, сообщила ТАСС, что с вопросом о транспортировке ребёнка семья уже обращалась в частные медицинские организации, где им отказали, сославшись на отсутствие специализированного транспорта. На данный момент семья мальчика не рассматривает вариант лечения за границей.

Ранее в минздраве Иркутской области сообщили, что трёхлетний Владислав Шестаков признан инкурабельным и нетранспортабельным. Сейчас ребенок подключён к искусственной вентиляции лёгких, он находится на сильных обезболивающих препаратах. Мальчик госпитализирован в Черемховскую городскую больницу.

Напомним, в декабре новосибирские учёные обнаружили в ДНК причину рака кишечника.

Теги: медицина дети

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В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

Центр защиты прав квир-женщин начал свою работу в Новосибирске

вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

Бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублей

вчера 16:07 Недвижимость 0 Коммент.

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вчера 15:28 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:50 Афиша 0 Коммент.

Учёные выявили антибактериальный эффект декоративного растения хауттюйнии

вчера 14:35 Наука 0 Коммент.

Локоть прокомментировал кадровые изменения в администрации Кировского района

вчера 14:18 Политика 0 Коммент.

Учащения пожаров удалось избежать в Новосибирской области

вчера 12:22 Хроника 0 Коммент.

Многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Кузбассе

вчера 11:59 Хроника 0 Коммент.

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

вчера 11:55 Авто 0 Коммент.

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вчера 11:31 Наука 0 Коммент.

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вчера 11:06 Хроника 0 Коммент.

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вчера 10:51 Политика 0 Коммент.

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