Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

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Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежомРубрика: общество
09.01.2019 17:27
фото с сайта pixabay.com
Семья Владислава Шестакова, онкобольного из города Черемхово Иркутской области, больше не рассматривает варианты лечения за рубежом, сообщает информационное агентство ТАСС.
20 декабря на большой пресс-конференции президента РФ один из журналистов рассказал о трудной ситуации в семье Владислава Шестакова – у трёхлетнего мальчика выявлена нейробластома забрюшинного пространства четвёртой степени. Президента попросили помочь с транспортировкой ребёнка, его согласилась принять одна из клиник Турции. Ранее клиники Испании и Германии отказали семье мальчика в лечении, признав ребёнка нетранспортабельным.
Сестра матери Владислава Шестакова, Елена Вазняк, сообщила ТАСС, что с вопросом о транспортировке ребёнка семья уже обращалась в частные медицинские организации, где им отказали, сославшись на отсутствие специализированного транспорта. На данный момент семья мальчика не рассматривает вариант лечения за границей.
Ранее в минздраве Иркутской области сообщили, что трёхлетний Владислав Шестаков признан инкурабельным и нетранспортабельным. Сейчас ребенок подключён к искусственной вентиляции лёгких, он находится на сильных обезболивающих препаратах. Мальчик госпитализирован в Черемховскую городскую больницу.
Напомним, в декабре новосибирские учёные обнаружили в ДНК причину рака кишечника.
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