Школьной ярмарки у ГУМа больше не будет

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В Новосибирске рядом с торговым центром ГУМ были снесены торговые палатки, в которых новосибирцы привыкли закупаться недорогими товарами.

Пять лет новосибирцы готовились к школе у торговых палаток рядом с ГУМом или покупали там милые безделушки. Сначала это было в форме временных ярмарок, потом же стало постоянным. Но 8 января их снесли.

Теперь же администрация ГУМа приняла решение снести торговые палатки. Сотрудники торгового центра утверждают, что они смотрелись неэстетично и портили внешний вид площади.

Работы по демонтированию начались 8 января. А утром 9 января от торговых рядов остались только горы мусора и большие клетчатые сумки с товарами, которые охранял один из выселенных торговцев.

«Каждый год собирала ребёнка в школу в этих палатках. Это уже стало традицией. Теперь придётся искать другое место. Не думаю, что можно в Новосибирске найти что-то лучше и удобнее по местоположению. О простых людях администрация ГУМа совсем не подумала», – поделилась с корреспондентом Сиб.фм жительница города Марина.

Стоит отметить, что киосков, которые открылись в последние годы рядом с палатками, снос не коснётся.

Напомним, ради ярмарки и гуляний перекрывали улицу Ленина на Новый год.