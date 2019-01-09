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Школьной ярмарки у ГУМа больше не будет

Рубрика: общество

09.01.2019 15:04

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске рядом с торговым центром ГУМ были снесены торговые палатки, в которых новосибирцы привыкли закупаться недорогими товарами.

Пять лет новосибирцы готовились к школе у торговых палаток рядом с ГУМом или покупали там милые безделушки. Сначала это было в форме временных ярмарок, потом же стало постоянным. Но 8 января их снесли.

Теперь же администрация ГУМа приняла решение снести торговые палатки. Сотрудники торгового центра утверждают, что они смотрелись неэстетично и портили внешний вид площади.

Работы по демонтированию начались 8 января. А утром 9 января от торговых рядов остались только горы мусора и большие клетчатые сумки с товарами, которые охранял один из выселенных торговцев.

«Каждый год собирала ребёнка в школу в этих палатках. Это уже стало традицией. Теперь придётся искать другое место. Не думаю, что можно в Новосибирске найти что-то лучше и удобнее по местоположению. О простых людях администрация ГУМа совсем не подумала», – поделилась с корреспондентом Сиб.фм жительница города Марина.

Стоит отметить, что киосков, которые открылись в последние годы рядом с палатками, снос не коснётся.

Напомним, ради ярмарки и гуляний перекрывали улицу Ленина на Новый год.

Теги: торговля ярмарка

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вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

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вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

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вчера 14:18 Политика 0 Коммент.

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вчера 11:59 Хроника 0 Коммент.

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вчера 11:55 Авто 0 Коммент.

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вчера 11:06 Хроника 0 Коммент.

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