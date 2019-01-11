Скидки до 450 тысяч рублей: новосибирцев приглашают на распродажу недвижимости

В Новосибирске пройдёт распродажа вторичного жилья и квартир в новостройках от множества местных застройщиков, также во время мероприятия будет организованы развлечения для детей.

12 января в «Победе» (улица Ленина, 7) с 10 утра до 18 часов пройдёт распродажа недвижимости. В течение всего дня для посетителей будут работать специалисты данной области и ипотечные брокеры.

Партнёры предоставят скидки на новостройки до 130 тысяч рублей, на вторичную недвижимость до 450 тысяч рублей, а также подарки.

Для участия нет никаких условий и всё бесплатно. Просто подписывайтесь на профиль мероприятия в Instagram и приходите с 10 до 18 часов в «Победу».

Напомним, в январе стало известно, что известный сайт спросил новосибирцев о планах на год – большинство горожан намерены обзавестись жильём и открыть дело.