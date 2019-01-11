Скидки до 450 тысяч рублей: новосибирцев приглашают на распродажу недвижимости

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Скидки до 450 тысяч рублей: новосибирцев приглашают на распродажу недвижимостиРубрика: афиша, недвижимость
11.01.2019 09:30
В Новосибирске пройдёт распродажа вторичного жилья и квартир в новостройках от множества местных застройщиков, также во время мероприятия будет организованы развлечения для детей.
12 января в «Победе» (улица Ленина, 7) с 10 утра до 18 часов пройдёт распродажа недвижимости. В течение всего дня для посетителей будут работать специалисты данной области и ипотечные брокеры.
Партнёры предоставят скидки на новостройки до 130 тысяч рублей, на вторичную недвижимость до 450 тысяч рублей, а также подарки.
Для участия нет никаких условий и всё бесплатно. Просто подписывайтесь на профиль мероприятия в Instagram и приходите с 10 до 18 часов в «Победу».
Напомним, в январе стало известно, что известный сайт спросил новосибирцев о планах на год – большинство горожан намерены обзавестись жильём и открыть дело.
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