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Собаку со скальпированными ранами нашли в Черепанове

Рубрика: общество

09.01.2019 10:18

фото из группы «База Реабилитации Животных НСО Кольцово» во «Вконтакте»

В Новосибирской области ветеринары спасают собаку, над которой жестоко издевались люди.

В районе поста ГИБДД в Черепанове 6 января волонтёры нашли собаку в ужасном состоянии. На теле пса присутствуют скальпированные раны и сильные химические ожоги, более того, собаку ещё и машина сбила.

Пёс в тяжёлом состоянии доставлен в ветклинику, где его сейчас пытаются стабилизировать. По характеру повреждений врачи предполагают, что животное проживало на притравочной станции. Но, несмотря на всю жестокость людей, именно к ним собака пришла за помощью.

Сейчас операцию Чарльзу (так назвали найдёныша) делать нельзя, он слишком слаб. Но ему предстоит очень долгий путь к выздоровлению, на который потребуются немалые средства. Сбором помощи занимается группа «База реабилитации животных НСО Кольцово». 

Напомним, в сентябре новосибирские ветеринары выхаживали куницу с травмой головы и лапы.

Теги: происшествия собаки волонтёры

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Предложить новость

Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в Бердске

вчера 18:50 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» дарит по тысяче рублей своим слушателям

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

Центр защиты прав квир-женщин начал свою работу в Новосибирске

вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

Бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублей

вчера 16:07 Недвижимость 0 Коммент.

Метро стало ещё популярнее среди новосибирцев

вчера 15:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт Фестиваль нового театра

вчера 14:50 Афиша 0 Коммент.

Учёные выявили антибактериальный эффект декоративного растения хауттюйнии

вчера 14:35 Наука 0 Коммент.

Локоть прокомментировал кадровые изменения в администрации Кировского района

вчера 14:18 Политика 0 Коммент.

Учащения пожаров удалось избежать в Новосибирской области

вчера 12:22 Хроника 0 Коммент.

Многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Кузбассе

вчера 11:59 Хроника 0 Коммент.

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

вчера 11:55 Авто 0 Коммент.

Доктора наук из Новосибирска наградили за вклад в математику

вчера 11:31 Наука 0 Коммент.

В Бердске дотла сгорели дом и машина пожилой пары

вчера 11:06 Хроника 0 Коммент.

Экс-глава Кировского района стал и. о. министра промышленности и торговли Новосибирской области

вчера 10:51 Политика 0 Коммент.

К концу недели в Новосибирске похолодает до -30 градусов

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

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