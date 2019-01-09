Собаку со скальпированными ранами нашли в Черепанове

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Собаку со скальпированными ранами нашли в ЧерепановеРубрика: общество
09.01.2019 10:18
фото из группы «База Реабилитации Животных НСО Кольцово» во «Вконтакте»
В Новосибирской области ветеринары спасают собаку, над которой жестоко издевались люди.
В районе поста ГИБДД в Черепанове 6 января волонтёры нашли собаку в ужасном состоянии. На теле пса присутствуют скальпированные раны и сильные химические ожоги, более того, собаку ещё и машина сбила.
Пёс в тяжёлом состоянии доставлен в ветклинику, где его сейчас пытаются стабилизировать. По характеру повреждений врачи предполагают, что животное проживало на притравочной станции. Но, несмотря на всю жестокость людей, именно к ним собака пришла за помощью.
Сейчас операцию Чарльзу (так назвали найдёныша) делать нельзя, он слишком слаб. Но ему предстоит очень долгий путь к выздоровлению, на который потребуются немалые средства. Сбором помощи занимается группа «База реабилитации животных НСО Кольцово».
Напомним, в сентябре новосибирские ветеринары выхаживали куницу с травмой головы и лапы.
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