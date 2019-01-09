Центр защиты прав квир-женщин начал свою работу в Новосибирске

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Жительницы Новосибирска, не соответствующие гетеросексуальной или цисгендерной идентичности, смогут получить бесплатную консультацию психолога и юриста, а также просто поиграть в лото в новом новосибирском центре.

В Новосибирске начал свою работу Центр защиты прав квир-женщин Сибири. В нём оказывают поддержку и предоставляют полезную информацию гомо-, би-, пан- транс-женщинам и небинарным персонам из Сибири.

В Центре действуют:

бесплатные и квалифицированные анонимные психологические и юридические консультации;

семинары и тренинги по семейному и трудовому праву;

предоставление информации о правах человека и способах добиться их соблюдения в России;

группы поддержки и взаимопомощи;

тренинги по снижению внутренней стигмы и личностному росту.

Местонахождение Центра в соответствующей группе во «ВКонтакте» не указано. Чтобы узнать адрес, нужно связаться по указанным контактам.

Напомним, в октябре обвиняемого в пропаганде гомосексуализма школьника признали невиновным.