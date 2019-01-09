Центр защиты прав квир-женщин начал свою работу в Новосибирске

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Центр защиты прав квир-женщин начал свою работу в НовосибирскеРубрика: афиша
09.01.2019 17:11
фото с сайта pixabay.com
Жительницы Новосибирска, не соответствующие гетеросексуальной или цисгендерной идентичности, смогут получить бесплатную консультацию психолога и юриста, а также просто поиграть в лото в новом новосибирском центре.
В Новосибирске начал свою работу Центр защиты прав квир-женщин Сибири. В нём оказывают поддержку и предоставляют полезную информацию гомо-, би-, пан- транс-женщинам и небинарным персонам из Сибири.
В Центре действуют:
- бесплатные и квалифицированные анонимные психологические и юридические консультации;
- семинары и тренинги по семейному и трудовому праву;
- предоставление информации о правах человека и способах добиться их соблюдения в России;
- группы поддержки и взаимопомощи;
- тренинги по снижению внутренней стигмы и личностному росту.
Местонахождение Центра в соответствующей группе во «ВКонтакте» не указано. Чтобы узнать адрес, нужно связаться по указанным контактам.
Напомним, в октябре обвиняемого в пропаганде гомосексуализма школьника признали невиновным.
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