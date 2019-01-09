Учащения пожаров удалось избежать в Новосибирской области

фото с сайта pixabay.com

Темпы роста числа пожаров в Новосибирской области не увеличились – об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Глава Новосибирской области Андрей Травников провёл оперативное совещание, на котором подвёл итоги противопожарных мероприятий. Как сообщил губернатор, благодаря оперативным действиям число огненных ЧП в жилых домах не увеличилось.

Андрей Травников также подчеркнул, что за последнее время удалось избежать трагических случаев с участием детей.

«Это вовсе не означает, что мы полностью победили эту беду. Риски остаются, поэтому профилактическую противопожарную работу с тем же подходом и теми же темпами необходимо продолжать в течение всего 2019 года», – цитирует губернатора пресс-служба правительства Новосибирской области.

Сейчас в профилактической противопожарной работе в Новосибирской области занято около полутора тысяч человек. С 4 января в районы с наиболее неблагоприятной пожарной обстановкой ежедневно выезжает рабочая группа ГУ МЧС.

Напомним, в конце 2017 года при пожаре в Новосибирской области погибли пятеро детей.