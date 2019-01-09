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Учащения пожаров удалось избежать в Новосибирской области

Рубрика: проиcшествия

09.01.2019 12:22

фото с сайта pixabay.com

Темпы роста числа пожаров в Новосибирской области не увеличились – об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Глава Новосибирской области Андрей Травников провёл оперативное совещание, на котором подвёл итоги противопожарных мероприятий. Как сообщил губернатор, благодаря оперативным действиям число огненных ЧП в жилых домах не увеличилось.

Андрей Травников также подчеркнул, что за последнее время удалось избежать трагических случаев с участием детей.

«Это вовсе не означает, что мы полностью победили эту беду. Риски остаются, поэтому профилактическую противопожарную работу с тем же подходом и теми же темпами необходимо продолжать в течение всего 2019 года», – цитирует губернатора пресс-служба правительства Новосибирской области.

Сейчас в профилактической противопожарной работе в Новосибирской области занято около полутора тысяч человек. С 4 января в районы с наиболее неблагоприятной пожарной обстановкой ежедневно выезжает рабочая группа ГУ МЧС.

Напомним, в конце 2017 года при пожаре в Новосибирской области погибли пятеро детей.

Теги: пожары МЧС Травников Андрей

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вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

Центр защиты прав квир-женщин начал свою работу в Новосибирске

вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

Бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублей

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вчера 14:50 Афиша 0 Коммент.

Учёные выявили антибактериальный эффект декоративного растения хауттюйнии

вчера 14:35 Наука 0 Коммент.

Локоть прокомментировал кадровые изменения в администрации Кировского района

вчера 14:18 Политика 0 Коммент.

Учащения пожаров удалось избежать в Новосибирской области

вчера 12:22 Хроника 0 Коммент.

Многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Кузбассе

вчера 11:59 Хроника 0 Коммент.

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