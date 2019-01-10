5 баллов
-16
66.86 77.21
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В перинатальном центре Новосибирска открыт бокс для рожениц с туберкулёзом

сегодня 16:38 Общество 0 Коммент.

В аэропорту Толмачёво жителя Якутии задержали за попытку сбыть два килограмма золота

сегодня 16:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам вернули почти 37 миллионов рублей

сегодня 15:50 Общество 0 Коммент.

Около 50 многоквартирных домов остались без тепла в Новосибирске

сегодня 15:05 Общество 0 Коммент.

В Иркутской области умер онкобольной мальчик, которого не смогли вывезти на лечение за границу

сегодня 14:50 Общество 0 Коммент.

В Томской области полицейские изъяли партию наркотиков весом в десятки килограммов

сегодня 13:10 Хроника 0 Коммент.

Анатолий Локоть будет участвовать в выборах мэра

сегодня 12:56 Политика 0 Коммент.

Омские выпускники детских домов смогут быстрее получить квартиры

сегодня 12:48 Общество 0 Коммент.

Землетрясение произошло под Новосибирском

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

Новосибирца не пустили в Таиланд из-за неоплаченного штрафа

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял 15-е место в общероссийском кадастровом рейтинге

сегодня 08:31 Недвижимость 0 Коммент.

Учёные составили карту Томска из фотографий ночного неба

сегодня 07:25 Наука 0 Коммент.

Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в Бердске

вчера 18:50 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» дарит по тысяче рублей своим слушателям

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

Центр защиты прав квир-женщин начал свою работу в Новосибирске

вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

Учёные составили карту Томска из фотографий ночного неба

Рубрика: наука

10.01.2019 07:25

фото с сайта sbras.info

Томские учёные обнаружили, что на зимнем небе можно увидеть все огни, которые освещают улицы по ночам.

В Институте оптики атмосферы СО РАН разработали специальную панорамно-оптическую станцию, где установлена камера, снимающая ночное небо. Угол её зрения 180 х 180°. На фотографиях, которые были сделаны с этой станции, учёные обнаружили необычные световые пятна разной формы на небе.

Исследователи решили, что появление таких пятен связано с хорошо изученным природным явлением. В атмосфере пластинки льда образуют зеркальный слой, который отражает свет – как находящийся на Земле, так и исходящий от Солнца и Луны. Сибирской зимой, когда на улице очень холодно, пластинки могут находиться на высоте нескольких сотен метров. Так, люди могут увидеть световые столбы. Их хорошо заметно ночью, когда светит Луна, и при заходе Солнца. Также можно наблюдать такую картину над фонарями по вечерам. Если человек стоит далеко от источника света, он видит столб, а когда приближается – пятно.

Учёные заметили ещё один интересный факт. Они наложили два фото друг на друга и получили цифру четыре. При более детальном изучении стало понятно, что картинка похожа на перекрёсток в томском Академгородке.

«Наше внимание привлёк яркий блик необычной формы, напоминающий начертания цифры четыре. Мы сравнили изображение с картой района на Яндекс.Картах и снимках Google Earth: эта четвёрка оказалась по форме очень похожей на пересечение улиц в томском Академгородке – проспекта Развития и улицы Кольцевой», – поделился с порталом «Наука Сибири» старший научный сотрудник ИОА СО РАН кандидат физико-математических наук Виктор Галилейский.

С этими знаниями учёные выбрали семь световых точек, которые визуально соотносились с улицами города. Они сопоставили расположение этих точек с точками на карте города и поняли, на какой высоте должны находиться зеркальные пластины, чтобы можно было утверждать, что они действительно соотносятся с источниками света в городе. Сравнив расположение световых бликов с точками на карте, они поняли, что не ошиблись. А самое яркое пятно соответствует большому тепличному комплексу в селе Трубачёво, примерно в шести километрах от места расположения оптической станции.

«Зеркальное отражение можно наблюдать, просто посмотрев вверх в тёмное время суток, но, как правило, человек замечает лишь отдельные световые пятна и не обращает на них внимания. Однако теперь, зная, что именно обычно отражается на небе в районе Томска, многие, например, видят отражение тепличного комплекса», – пояснил Виктор Галилейский.

Напомним, в декабре сибирские учёные выявили антибактериальный эффект декоративного растения хауттюйнии.

Теги: наука СО РАН

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В перинатальном центре Новосибирска открыт бокс для рожениц с туберкулёзом

сегодня 16:38 Общество 0 Коммент.

В аэропорту Толмачёво жителя Якутии задержали за попытку сбыть два килограмма золота

сегодня 16:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам вернули почти 37 миллионов рублей

сегодня 15:50 Общество 0 Коммент.

Около 50 многоквартирных домов остались без тепла в Новосибирске

сегодня 15:05 Общество 0 Коммент.

В Иркутской области умер онкобольной мальчик, которого не смогли вывезти на лечение за границу

сегодня 14:50 Общество 0 Коммент.

В Томской области полицейские изъяли партию наркотиков весом в десятки килограммов

сегодня 13:10 Хроника 0 Коммент.

Анатолий Локоть будет участвовать в выборах мэра

сегодня 12:56 Политика 0 Коммент.

Омские выпускники детских домов смогут быстрее получить квартиры

сегодня 12:48 Общество 0 Коммент.

Землетрясение произошло под Новосибирском

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

Новосибирца не пустили в Таиланд из-за неоплаченного штрафа

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял 15-е место в общероссийском кадастровом рейтинге

сегодня 08:31 Недвижимость 0 Коммент.

Учёные составили карту Томска из фотографий ночного неба

сегодня 07:25 Наука 0 Коммент.

Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в Бердске

вчера 18:50 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» дарит по тысяче рублей своим слушателям

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

Центр защиты прав квир-женщин начал свою работу в Новосибирске

вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
11.10.2018

Здоровый драйвер роста

В Новосибирской области создадут кластер электро...

Читать далее
Image
25.09.2018

Широкие горизонты «Академгородка 2.0»

Как учёные трёх ведущи...

Читать далее
Image
10.07.2018

Учёным нужен склад

Андрей Травников обсудил с молодыми учёными перспективы ...

Читать далее
Image
30.06.2018

Столицы договорились

Собянин и Травников договорились о сотрудничестве в...

Читать далее
Image
15.01.2018

"Профессор" Козодой – в институте вой

Учёный совет Института...

Читать далее
Image
24.10.2017

Géologie charmante по-русски

О вкладе сибирских учёных в развитие геологии и сотру...

Читать далее

Новости по теме

Учёные выявили антибактериальный эффект декоративного растения хауттюйнии вчера 14:35 Доктора наук из Новосибирска наградили за вклад в математику вчера 11:31

Популярное

Image

Трагедия в Магнитогорске: новые данные и итоги спасательной опера...

Image

Машину разорвало пополам в ДТП на опасном участке дороги в Новоси...

Image

Пропавшую новосибирскую девочку нашли в Омске

Image

В Новосибирске мать оставила ребёнка одного в квартире на всю ноч...

Image

Шесть человек погибли в пожарах в Новосибирской области за сутки

Image

«Длинные выходные» в 2019 году: как будем отдыхать на праздниках

Image

В Карасуке мужчина жестоко разделался с гражданской женой

Image

Трагедия в Магнитогорске: как продвигается расследование взрыва

Image

В ДТП под Новосибирском погибла 18-летняя девушка

Image

Собаку со скальпированными ранами нашли в Черепанове

Image

Новосибирцы смогут помочь одиноким пенсионерам с домашними животн...

Image

Новосибирские полицейские раскрыли заказное убийство бизнесмена

Image

Семья из Томска спецбортом МЧС доставлена в Нижний Новгород