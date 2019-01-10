Учёные составили карту Томска из фотографий ночного неба

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Учёные составили карту Томска из фотографий ночного небаРубрика: наука
10.01.2019 07:25
фото с сайта sbras.info
Томские учёные обнаружили, что на зимнем небе можно увидеть все огни, которые освещают улицы по ночам.
В Институте оптики атмосферы СО РАН разработали специальную панорамно-оптическую станцию, где установлена камера, снимающая ночное небо. Угол её зрения 180 х 180°. На фотографиях, которые были сделаны с этой станции, учёные обнаружили необычные световые пятна разной формы на небе.
Исследователи решили, что появление таких пятен связано с хорошо изученным природным явлением. В атмосфере пластинки льда образуют зеркальный слой, который отражает свет – как находящийся на Земле, так и исходящий от Солнца и Луны. Сибирской зимой, когда на улице очень холодно, пластинки могут находиться на высоте нескольких сотен метров. Так, люди могут увидеть световые столбы. Их хорошо заметно ночью, когда светит Луна, и при заходе Солнца. Также можно наблюдать такую картину над фонарями по вечерам. Если человек стоит далеко от источника света, он видит столб, а когда приближается – пятно.
Учёные заметили ещё один интересный факт. Они наложили два фото друг на друга и получили цифру четыре. При более детальном изучении стало понятно, что картинка похожа на перекрёсток в томском Академгородке.
«Наше внимание привлёк яркий блик необычной формы, напоминающий начертания цифры четыре. Мы сравнили изображение с картой района на Яндекс.Картах и снимках Google Earth: эта четвёрка оказалась по форме очень похожей на пересечение улиц в томском Академгородке – проспекта Развития и улицы Кольцевой», – поделился с порталом «Наука Сибири» старший научный сотрудник ИОА СО РАН кандидат физико-математических наук Виктор Галилейский.
С этими знаниями учёные выбрали семь световых точек, которые визуально соотносились с улицами города. Они сопоставили расположение этих точек с точками на карте города и поняли, на какой высоте должны находиться зеркальные пластины, чтобы можно было утверждать, что они действительно соотносятся с источниками света в городе. Сравнив расположение световых бликов с точками на карте, они поняли, что не ошиблись. А самое яркое пятно соответствует большому тепличному комплексу в селе Трубачёво, примерно в шести километрах от места расположения оптической станции.
«Зеркальное отражение можно наблюдать, просто посмотрев вверх в тёмное время суток, но, как правило, человек замечает лишь отдельные световые пятна и не обращает на них внимания. Однако теперь, зная, что именно обычно отражается на небе в районе Томска, многие, например, видят отражение тепличного комплекса», – пояснил Виктор Галилейский.
Напомним, в декабре сибирские учёные выявили антибактериальный эффект декоративного растения хауттюйнии.
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