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Учёные выявили антибактериальный эффект декоративного растения хауттюйнии

Рубрика: наука

09.01.2019 14:35

фото с сайта Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО PAH

Учёные Центрального сибирского ботанического сада СО РАН установили, что рыбья мята накапливает микро- и макроэлементы в несколько раз эффективнее томатов и огурцов.

Хауттюйния (рыбья мята) распространена в странах Юго-Восточной Азии в качестве добавки в пищу. К тому же eё давно используют в восточной медицине, но в России лечебный эффект не признан. Учёные ботсада совместно с коллегами из Института ядерной физики провели анализ химического состава растения и выявили, что его листья концентрируют марганец, железо и медь, а корни – железо, кобальт, медь и цинк. Концентрация веществ в разы выше, чем в привычных томатах и огурцах.

Более того, исследования показали, что хауттюйния обладает выраженным антибактериальным действием, что особенно важно в современном мире при устойчивости бактерий к антибиотикам.

«Это проблема настолько острая, что сейчас многие научные коллективы за рубежом и у нас тоже ищут пути её решения. Одним из вспомогательных вариантов может стать использование таких растений, как хауттюйния, которое позволяет получить эффект, сходный с действием антибиотиков. В исследовании, проведённом с использованием 18 штаммов Escherichia coli, устойчивых к трём классам антибиотиков, установлено антибактериальное действие водного экстракта хауттюйнии. Сходные результаты были получены также в Южной Корее», – пояснил старший научный сотрудник ЦСБС СО РАН Юрий Фотев.

В России рыбья мята произрастает в местностях с более мягкой зимой и пока используется только в качестве декоративного растения при оформлении цветников и клумб.

Напомним, в декабре новосибирские учёные нашли в ДНК причину возникновения рака кишечника.

Теги: наука СО РАН Институт ядерной физики

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