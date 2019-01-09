В Бердске дотла сгорели дом и машина пожилой пары

фото с сайта МЧС НСО

В Новосибирской области четыре часа тушили пожар в частном доме, его хозяева получили ожоги.

8 января в 19:13 на улице Павлова № 41 в Бердске загорелся частный дом. Пламя перекинулось с дома на крыши бани, гаража и сарая, после чего попало и на машину хозяина, «Ладу».

В тушении пожара участвовало три машины и 12 специалистов. Но огонь удалось погасить только к 1:12.

Без жертв не обошлось. Хозяев дома, пожилых мужчину и женщину, увезли на скорой помощи с ожогами.

«Известно, что у мужчины ожог туловища 3 степени», – сообщил начальник отдела информационного обеспечения деятельности регионального МЧС Павел Винаков.

Причины возгорания и подробности о состоянии потерпевших неизвестны.

Напомним, 7 января при пожаре в Коченёво погибли два человека.