В Бердске дотла сгорели дом и машина пожилой пары

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В Бердске дотла сгорели дом и машина пожилой парыРубрика: проиcшествия
09.01.2019 11:06
фото с сайта МЧС НСО
В Новосибирской области четыре часа тушили пожар в частном доме, его хозяева получили ожоги.
8 января в 19:13 на улице Павлова № 41 в Бердске загорелся частный дом. Пламя перекинулось с дома на крыши бани, гаража и сарая, после чего попало и на машину хозяина, «Ладу».
В тушении пожара участвовало три машины и 12 специалистов. Но огонь удалось погасить только к 1:12.
Без жертв не обошлось. Хозяев дома, пожилых мужчину и женщину, увезли на скорой помощи с ожогами.
«Известно, что у мужчины ожог туловища 3 степени», – сообщил начальник отдела информационного обеспечения деятельности регионального МЧС Павел Винаков.
Причины возгорания и подробности о состоянии потерпевших неизвестны.
Напомним, 7 января при пожаре в Коченёво погибли два человека.
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