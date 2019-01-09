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В Бердске дотла сгорели дом и машина пожилой пары

Рубрика: проиcшествия

09.01.2019 11:06

фото с сайта МЧС НСО

В Новосибирской области четыре часа тушили пожар в частном доме, его хозяева получили ожоги.

8 января в 19:13 на улице Павлова № 41 в Бердске загорелся частный дом. Пламя перекинулось с дома на крыши бани, гаража и сарая, после чего попало и на машину хозяина, «Ладу».

В тушении пожара участвовало три машины и 12 специалистов. Но огонь удалось погасить только к 1:12.

Без жертв не обошлось. Хозяев дома, пожилых мужчину и женщину, увезли на скорой помощи с ожогами.

«Известно, что у мужчины ожог туловища 3 степени», – сообщил начальник отдела информационного обеспечения деятельности регионального МЧС Павел Винаков.

Причины возгорания и подробности о состоянии потерпевших неизвестны.

Напомним, 7 января при пожаре в Коченёво погибли два человека.

Теги: пожар МЧС

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вчера 18:50 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

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Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

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вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

Центр защиты прав квир-женщин начал свою работу в Новосибирске

вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

Бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублей

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вчера 14:35 Наука 0 Коммент.

Локоть прокомментировал кадровые изменения в администрации Кировского района

вчера 14:18 Политика 0 Коммент.

Учащения пожаров удалось избежать в Новосибирской области

вчера 12:22 Хроника 0 Коммент.

Многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Кузбассе

вчера 11:59 Хроника 0 Коммент.

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вчера 11:55 Авто 0 Коммент.

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вчера 11:31 Наука 0 Коммент.

В Бердске дотла сгорели дом и машина пожилой пары

вчера 11:06 Хроника 0 Коммент.

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