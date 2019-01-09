В Новосибирске пройдёт Фестиваль нового театра

Фото предоставил «Первый театр»

11-13 января «Старый дом» и «Первый театр» приглашают новосибирцев на Фестиваль нового театра.

Для самых искушённых театралов и тех, кому надоели рождественские комедии, новосибирские театры устроят культурный детокс. «Старый дом» и «Первый театр» покажут самые актуальные спектакли прошлого года, которые зрители после смогут обсудить на «постпохмельном бранче» в канун Старого Нового года.

Фестиваль будет проходить три дня:

11 января – «Пыль», «Старый дом» – документальный спектакль Михаила Патласова, созданный на основе интервью с новосибирцами.

12 и 13 января – «Время ожидания истекло», «Первый театр» – первый в Новосибирске спектакль-променад Алексея Забегина, участники которого отправятся в путешествие по залам «Подземки».

12 и 13 января – «Sociopath», «Старый дом» – постклассический «Гамлет» в стиле киберпанк, спектакль Андрея Прикотенко, вошедший в программу «Маска Плюс».

13 января – «постпохмельный бранч», обсуждение спектаклей с арт-критиками, зрителями, художниками и журналистами в пространстве «FRY Street Food Pub».

Напомним, в декабре Сиб.фм рассказывал о премьере «Старого дома», документальном спектакле «Пыль».