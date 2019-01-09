В Новосибирске пройдёт Фестиваль нового театра

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В Новосибирске пройдёт Фестиваль нового театраРубрика: афиша, культура
09.01.2019 14:50
Фото предоставил «Первый театр»
11-13 января «Старый дом» и «Первый театр» приглашают новосибирцев на Фестиваль нового театра.
Для самых искушённых театралов и тех, кому надоели рождественские комедии, новосибирские театры устроят культурный детокс. «Старый дом» и «Первый театр» покажут самые актуальные спектакли прошлого года, которые зрители после смогут обсудить на «постпохмельном бранче» в канун Старого Нового года.
Фестиваль будет проходить три дня:
11 января – «Пыль», «Старый дом» – документальный спектакль Михаила Патласова, созданный на основе интервью с новосибирцами.
12 и 13 января – «Время ожидания истекло», «Первый театр» – первый в Новосибирске спектакль-променад Алексея Забегина, участники которого отправятся в путешествие по залам «Подземки».
12 и 13 января – «Sociopath», «Старый дом» – постклассический «Гамлет» в стиле киберпанк, спектакль Андрея Прикотенко, вошедший в программу «Маска Плюс».
13 января – «постпохмельный бранч», обсуждение спектаклей с арт-критиками, зрителями, художниками и журналистами в пространстве «FRY Street Food Pub».
Напомним, в декабре Сиб.фм рассказывал о премьере «Старого дома», документальном спектакле «Пыль».
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