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В Новосибирске пройдёт Фестиваль нового театра

Рубрика: афиша, культура

09.01.2019 14:50

Фото предоставил «Первый театр»

11-13 января «Старый дом» и «Первый театр» приглашают новосибирцев на Фестиваль нового театра.

Для самых искушённых театралов и тех, кому надоели рождественские комедии, новосибирские театры устроят культурный детокс. «Старый дом» и «Первый театр» покажут самые актуальные спектакли прошлого года, которые зрители после смогут обсудить на «постпохмельном бранче» в канун Старого Нового года.

Фестиваль будет проходить три дня:

11 января – «Пыль», «Старый дом» – документальный спектакль Михаила Патласова, созданный на основе интервью с новосибирцами.

12 и 13 января – «Время ожидания истекло», «Первый театр» – первый в Новосибирске спектакль-променад Алексея Забегина, участники которого отправятся в путешествие по залам «Подземки».

12 и 13 января – «Sociopath», «Старый дом» – постклассический «Гамлет» в стиле киберпанк, спектакль Андрея Прикотенко, вошедший в программу «Маска Плюс».

13 января – «постпохмельный бранч», обсуждение спектаклей с арт-критиками, зрителями, художниками и журналистами в пространстве «FRY Street Food Pub».

Напомним, в декабре Сиб.фм рассказывал о премьере «Старого дома», документальном спектакле «Пыль». 

Теги: отдых театр культура Театр «Старый дом» фестиваль Первый театр

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Лента новостей

Предложить новость

Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в Бердске

вчера 18:50 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» дарит по тысяче рублей своим слушателям

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

Центр защиты прав квир-женщин начал свою работу в Новосибирске

вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

Бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублей

вчера 16:07 Недвижимость 0 Коммент.

Метро стало ещё популярнее среди новосибирцев

вчера 15:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт Фестиваль нового театра

вчера 14:50 Афиша 0 Коммент.

Учёные выявили антибактериальный эффект декоративного растения хауттюйнии

вчера 14:35 Наука 0 Коммент.

Локоть прокомментировал кадровые изменения в администрации Кировского района

вчера 14:18 Политика 0 Коммент.

Учащения пожаров удалось избежать в Новосибирской области

вчера 12:22 Хроника 0 Коммент.

Многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Кузбассе

вчера 11:59 Хроника 0 Коммент.

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

вчера 11:55 Авто 0 Коммент.

Доктора наук из Новосибирска наградили за вклад в математику

вчера 11:31 Наука 0 Коммент.

В Бердске дотла сгорели дом и машина пожилой пары

вчера 11:06 Хроника 0 Коммент.

Экс-глава Кировского района стал и. о. министра промышленности и торговли Новосибирской области

вчера 10:51 Политика 0 Коммент.

К концу недели в Новосибирске похолодает до -30 градусов

вчера 10:38 Общество 0 Коммент.

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