В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

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С 9 января вступает в силу указание Центробанка России о расширении тарифного коридора на 20 процентов вверх и вниз.

После принятия новых тарифов диапазон для легковых автомобилей составит 2746–4942 рубля вместо 3432–4118 рублей. Также уточняется разделение по стажу и возрасту на 58 категорий вместо четырёх. Увеличивается коэффициент с 1,8 до 1,87 для водителей в возрасте от 16 до 21 года со стажем до двух лет, а также для владельцев полисов «мультидрайв». Для опытных водителей в возрасте от 59 лет со стажем от шести КВС снизят до 0,93, что равняется скидке в 7 %.

Изменяется система присвоения коэффициента «бонус-малус» – скидка за безаварийную езду и надбавка за аварии. КБМ будет присваиваться водителю раз в год – первого апреля. Если по состоянию на первое апреля следующего года у автолюбителя будет уже несколько рассчитанных КБМ, то ему присвоят самый низкий коэффициент. Новая система безопасности также предполагает сохранение всех накопленных скидок.

Тарифы ОСАГО изменятся и для других категорий. Для владельцев мотоциклов и мотороллеров тарифы снизились на 10,9 %, что составит 694-1047 рублей, для легковых автомобилей юридических лиц – понизят на 5,7 % – это коридор 2058-2911 рублей.

Ожидается, что тарифный коридор расширят в этом году ещё раз осенью, а затем до 40 % в 2020 году. Также могут измениться другие коэффициенты – территории (КТ) и мощности (КМ), вокруг которых развернулись активные дискуссии.

Первый этап изменений коэффициента ОСАГО на возраст и стаж прошёл в сентябре прошлого года. Согласно предложенной ЦБ сетке коэффициентов, полис подорожал для молодых водителей с небольшим стажем, а для автомобилистов возрастом старше 35 лет и со стажем от трёх, наоборот, понизился в цене. По мнению экспертов, главная идея таких преобразований – сделать страховые тарифы справедливее: аккуратные и опытные водители будут платить за страховку меньше, а виновники ДТП и те, кто не имеет большого стажа – больше.

Напомним, в ноябре во многих крупных городах России участники рынка такси активно обсуждали законопроект о введении обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиками легковыми такси.