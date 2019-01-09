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В Томске устроили серьёзную давку у миграционного центра

Рубрика: общество

09.01.2019 13:25

ФОТО С САЙТА WWW.TVC.RU

Сотни человек собрались в очередь перед центром временного содержания иностранных граждан в Томске для получения временного гражданства.

В Томске сократили квоты на временное проживание для мигрантов. Это стало причиной массового наплыва иностранных граждан к миграционному центру управления МВД по Томской области, сообщает Интерфакс. У центра дежурили сотрудники полиции и ОМОНа. Полицейские поделили собравшихся на три группы, пришедших с маленькими детьми пускали вне очереди.

В свою очередь в пресс-службе регионального управления МВД заявили, что нарушений общественного порядка возле миграционного центра допущено не было.

Правительство РФ в 2019 году по всей стране сократило количество квот для мигрантов. Разрешений на временное проживание в этом году получат почти на семь тысяч человек меньше, чем в прошлом. Томской области выделили 800 квот, что на 200 меньше, чем было в 2018 году.

Напомним, в августе Сиб.фм писал, что с каждым годом количество квот для трудовых мигрантов в Новосибирской области существенно сокращается.

Теги: миграция паспорт

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вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

Центр защиты прав квир-женщин начал свою работу в Новосибирске

вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

Бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублей

вчера 16:07 Недвижимость 0 Коммент.

Метро стало ещё популярнее среди новосибирцев

вчера 15:28 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:50 Афиша 0 Коммент.

Учёные выявили антибактериальный эффект декоративного растения хауттюйнии

вчера 14:35 Наука 0 Коммент.

Локоть прокомментировал кадровые изменения в администрации Кировского района

вчера 14:18 Политика 0 Коммент.

Учащения пожаров удалось избежать в Новосибирской области

вчера 12:22 Хроника 0 Коммент.

Многодетная семья с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в Кузбассе

вчера 11:59 Хроника 0 Коммент.

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

вчера 11:55 Авто 0 Коммент.

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вчера 11:31 Наука 0 Коммент.

В Бердске дотла сгорели дом и машина пожилой пары

вчера 11:06 Хроника 0 Коммент.

Экс-глава Кировского района стал и. о. министра промышленности и торговли Новосибирской области

вчера 10:51 Политика 0 Коммент.

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