В Томске устроили серьёзную давку у миграционного центра

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В Томске устроили серьёзную давку у миграционного центраРубрика: общество
09.01.2019 13:25
ФОТО С САЙТА WWW.TVC.RU
Сотни человек собрались в очередь перед центром временного содержания иностранных граждан в Томске для получения временного гражданства.
В Томске сократили квоты на временное проживание для мигрантов. Это стало причиной массового наплыва иностранных граждан к миграционному центру управления МВД по Томской области, сообщает Интерфакс. У центра дежурили сотрудники полиции и ОМОНа. Полицейские поделили собравшихся на три группы, пришедших с маленькими детьми пускали вне очереди.
В свою очередь в пресс-службе регионального управления МВД заявили, что нарушений общественного порядка возле миграционного центра допущено не было.
Правительство РФ в 2019 году по всей стране сократило количество квот для мигрантов. Разрешений на временное проживание в этом году получат почти на семь тысяч человек меньше, чем в прошлом. Томской области выделили 800 квот, что на 200 меньше, чем было в 2018 году.
Напомним, в августе Сиб.фм писал, что с каждым годом количество квот для трудовых мигрантов в Новосибирской области существенно сокращается.
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