В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

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В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантовРубрика: общество
09.01.2019 18:06
фото с сайта pixabay.com
В Томске уже решили, кому из иностранцев предоставить квоты на проживание, а остальных выгнали из миграционного центра.
9 января миграционная служба распределила квоты на временное проживание в России для иностранцев и попросила всех остальных желающих покинуть центр. Об этом сообщил Интерфакс.
«Квоты закончились. Пожалуйста, расходитесь. Хорошего всем дня», – попрощался с собравшимися начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД по Томской области Олег Водянкин, который на тот момент закрыл ограждение.
Но пришедшие наотрез отказались расходиться. Охрана несколько раз устно попросила их покинуть территорию, после чего сотрудники были вынуждены применить силу.
К концу дня большая часть иностранцев ушла, а те, кто упорно отказывался уходить, были задержаны.
Напомним, января стало известно, что в Томске многие иностранцы не готовы к сокращению квот на временное проживание в стране.
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