Анатолий Локоть будет участвовать в выборах мэра

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Анатолий Локоть будет участвовать в выборах мэраРубрика: политика
10.01.2019 12:56
фото со страницы Анатолия Локтя в соцсети «ВКонтакте»
КПРФ заявила о том, что действующий градоначальник Новосибирска попытается переизбраться на второй срок.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть примет участие в выборах 2019 года. Об этом сообщил второй секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов в интервью, опубликованном на сайте областного отделения партии.
«На сегодняшний день Анатолий Локоть является ведущей политической фигурой в области, и это признают практически все, включая наших противников. Коммунист впервые был избран мэром самого крупного муниципального образования страны, и теперь Анатолий Локоть будет избираться на новый срок», – сказал Ренат Сулейманов.
Отметим, что сам Анатолий Локоть до сих пор не сделал публичного заявления об участии в выборах.
В 2014 году Анатолий Локоть одержал победу в выборах мэра Новосибирска с результатом в 43,75 % голосов. Ему уступил исполняющий обязанности главы города Владимир Знатков (39,57 %), представляющий «Единую Россию».
Напомним, в декабре Анатолий Локоть объяснил, почему решил не баллотироваться на пост губернатора области.
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