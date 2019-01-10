Анатолий Локоть будет участвовать в выборах мэра

фото со страницы Анатолия Локтя в соцсети «ВКонтакте»

КПРФ заявила о том, что действующий градоначальник Новосибирска попытается переизбраться на второй срок.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть примет участие в выборах 2019 года. Об этом сообщил второй секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов в интервью, опубликованном на сайте областного отделения партии.

«На сегодняшний день Анатолий Локоть является ведущей политической фигурой в области, и это признают практически все, включая наших противников. Коммунист впервые был избран мэром самого крупного муниципального образования страны, и теперь Анатолий Локоть будет избираться на новый срок», – сказал Ренат Сулейманов.

Отметим, что сам Анатолий Локоть до сих пор не сделал публичного заявления об участии в выборах.

В 2014 году Анатолий Локоть одержал победу в выборах мэра Новосибирска с результатом в 43,75 % голосов. Ему уступил исполняющий обязанности главы города Владимир Знатков (39,57 %), представляющий «Единую Россию».

Напомним, в декабре Анатолий Локоть объяснил, почему решил не баллотироваться на пост губернатора области.