Директора новосибирского планетария будут судить за получения взяток

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Дело Сергея Масликова передали в суд, его обвиняют в незаконном получении 700 тысяч рублей.

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора планетария. Как сообщили сегодня в следственном комитете РФ по Новосибирской области, материалы переданы в суд. Сергея Масликова обвиняют в 10 эпизодах по статье «Получение взятки». Следствие установило, что с 2014 по 2017 год он незаконно сдавал в аренду оборудование планетария, на чём заработал 700 тысяч рублей.

Уголовное дело было заведено в феврале 2018 года. Тогда Масликова обвиняли в незаконном получении 190 тысяч рублей. Изначально его поместили в СИЗО. Но когда история получила большой общественный резонанс, меру пресечения изменили на подписку о невыезде. При этом обвинение во взяточничестве заменили на обвинение в превышении должностных полномочий, однако позже следователи вернулись к первоначальной формулировке.

Сообщество новосибирских учёных отказывались верить, что он мог быть причастен к преступным схемам. Они даже составили петицию на Change.org. Защита вину Масликова также отрицала, объясняя свою позицию тем, что полученные деньги предназначались для покупки необходимой аппаратуры для планетария.

Напомним, в августе в СК завели уголовное дело на женщину, получившую материнский капитал за несуществующего ребёнка.