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Директора новосибирского планетария будут судить за получения взяток

Рубрика: общество

10.01.2019 17:40

ФОТО С САЙТА CHANGE.ORG

Дело Сергея Масликова передали в суд, его обвиняют в незаконном получении 700 тысяч рублей.

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора планетария. Как сообщили сегодня в следственном комитете РФ по Новосибирской области, материалы переданы в суд. Сергея Масликова обвиняют в 10 эпизодах по статье «Получение взятки». Следствие установило, что с 2014 по 2017 год он незаконно сдавал в аренду оборудование планетария, на чём заработал 700 тысяч рублей.

Уголовное дело было заведено в феврале 2018 года. Тогда Масликова обвиняли в незаконном получении 190 тысяч рублей. Изначально его поместили в СИЗО. Но когда история получила большой общественный резонанс, меру пресечения изменили на подписку о невыезде. При этом обвинение во взяточничестве заменили на обвинение в превышении должностных полномочий, однако позже следователи вернулись к первоначальной формулировке.

Сообщество новосибирских учёных отказывались верить, что он мог быть причастен к преступным схемам. Они даже составили петицию на Change.org. Защита вину Масликова также отрицала, объясняя свою позицию тем, что полученные деньги предназначались для покупки необходимой аппаратуры для планетария.

Напомним, в августе в СК завели уголовное дело на женщину, получившую материнский капитал за несуществующего ребёнка.

Теги: СКР планетарий

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вчера 16:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам вернули почти 37 миллионов рублей

вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

Около 50 многоквартирных домов остались без тепла в Новосибирске

вчера 15:05 Общество 0 Коммент.

В Иркутской области умер онкобольной мальчик, которого не смогли вывезти на лечение за границу

вчера 14:50 Общество 0 Коммент.

В Томской области полицейские изъяли партию наркотиков весом в десятки килограммов

вчера 13:10 Хроника 0 Коммент.

Анатолий Локоть будет участвовать в выборах мэра

вчера 12:56 Политика 0 Коммент.

Омские выпускники детских домов смогут быстрее получить квартиры

вчера 12:48 Общество 0 Коммент.

Землетрясение произошло под Новосибирском

вчера 10:40 Хроника 0 Коммент.

Новосибирца не пустили в Таиланд из-за неоплаченного штрафа

вчера 10:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял 15-е место в общероссийском кадастровом рейтинге

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09.01.2019 Общество 0 Коммент.

В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

09.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

09.01.2019 Хроника 0 Коммент.

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