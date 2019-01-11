На Крещение в Новосибирске оборудуют семь купелей

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На Крещение в Новосибирске оборудуют семь купелейРубрика: общество
11.01.2019 07:34
фото из архива sib.fm
Проверка спасателей показала, что толщина льда в местах будущего массового пребывания людей составляет от 25 до 70 сантиметров.
Традиционно к православному празднику Крещения в Новосибирской области организуется порядка 50 купелей, семь из них в Новосибирске и еще четыре в Новосибирском районе рядом с областным центром (Садовый, Криводановка, Каменка, Кудряши).
10 января спасатели проверили толщину льда. Исследования показали, что плотность и структура соответствует нормам для массового пребывания людей на льду. Предварительно одобрены семь мест для обустройства иорданей:
- Октябрьский район, протока реки Обь в районе ЖК «Европейский берег»;
- Ленинский район, карьер на Юго-Западном жилмассиве;
- Ленинский район, река Обь в районе микрорайона Затон;
- Заельцовский район, обводнённый котлован, озеро Жемчужина Сибири;
- Новосибирский район, озеро Спартак;
- Советский район, ОВХ МАУК ПКиО «У моря Обского», пляж «Бумеранг»;
- Ленинский район, река Обь, акватория пожарного причала.
Напомним, ранее в МЧС уточнили правила безопасного крещенского купания.
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