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На Крещение в Новосибирске оборудуют семь купелей

Рубрика: общество

11.01.2019 07:34

фото из архива sib.fm

Проверка спасателей показала, что толщина льда в местах будущего массового пребывания людей составляет от 25 до 70 сантиметров. 

Традиционно к православному празднику Крещения в Новосибирской области организуется порядка 50 купелей, семь из них в Новосибирске и еще четыре в Новосибирском районе рядом с областным центром (Садовый, Криводановка, Каменка, Кудряши). 

10 января спасатели проверили толщину льда. Исследования показали, что плотность и структура соответствует нормам для массового пребывания людей на льду. Предварительно одобрены семь мест для обустройства иорданей: 

- Октябрьский район, протока реки Обь в районе ЖК «Европейский берег»; 
- Ленинский район, карьер на Юго-Западном жилмассиве;
- Ленинский район, река Обь в районе микрорайона Затон; 
- Заельцовский район, обводнённый котлован, озеро Жемчужина Сибири;
- Новосибирский район, озеро Спартак; 
- Советский район, ОВХ МАУК ПКиО «У моря Обского», пляж «Бумеранг»;
- Ленинский район, река Обь, акватория пожарного причала.

Напомним, ранее в МЧС уточнили правила безопасного крещенского купания.

Теги: Крещение купания церковь православие вера

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Лента новостей

Предложить новость

Потепление и южный ветер придут на выходных в Новосибирск

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирские журналисты зарабатывают больше своих сибирских коллег

сегодня 12:15 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске возрастёт количество пожаров в статистике

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Полицейские нашли мать оставленного в новосибирской квартире ребёнка

сегодня 09:53 Хроника 0 Коммент.

Скидки до 450 тысяч рублей: новосибирцев приглашают на распродажу недвижимости

сегодня 09:30 Афиша 0 Коммент.

Учёные СО РАН помогут обеспечить питьевой водой южное побережье Крыма

сегодня 08:32 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске открылся уникальный реабилитационный центр

сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

На Крещение в Новосибирске оборудуют семь купелей

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирский енот Федот переехал в спортивную школу

вчера 17:52 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирского планетария будут судить за получения взяток

вчера 17:40 Общество 0 Коммент.

В перинатальном центре Новосибирска открыт бокс для рожениц с туберкулёзом

вчера 16:38 Общество 0 Коммент.

В аэропорту Толмачёво жителя Якутии задержали за попытку сбыть два килограмма золота

вчера 16:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам вернули почти 37 миллионов рублей

вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

Около 50 многоквартирных домов остались без тепла в Новосибирске

вчера 15:05 Общество 0 Коммент.

В Иркутской области умер онкобольной мальчик, которого не смогли вывезти на лечение за границу

вчера 14:50 Общество 0 Коммент.

В Томской области полицейские изъяли партию наркотиков весом в десятки килограммов

вчера 13:10 Хроника 0 Коммент.

Анатолий Локоть будет участвовать в выборах мэра

вчера 12:56 Политика 0 Коммент.

Омские выпускники детских домов смогут быстрее получить квартиры

вчера 12:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирск попал в список самых комфортных городов мира

вчера 11:22 Общество 0 Коммент.

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