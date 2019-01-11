На Крещение в Новосибирске оборудуют семь купелей

фото из архива sib.fm

Проверка спасателей показала, что толщина льда в местах будущего массового пребывания людей составляет от 25 до 70 сантиметров.

Традиционно к православному празднику Крещения в Новосибирской области организуется порядка 50 купелей, семь из них в Новосибирске и еще четыре в Новосибирском районе рядом с областным центром (Садовый, Криводановка, Каменка, Кудряши).

10 января спасатели проверили толщину льда. Исследования показали, что плотность и структура соответствует нормам для массового пребывания людей на льду. Предварительно одобрены семь мест для обустройства иорданей:

- Октябрьский район, протока реки Обь в районе ЖК «Европейский берег»;

- Ленинский район, карьер на Юго-Западном жилмассиве;

- Ленинский район, река Обь в районе микрорайона Затон;

- Заельцовский район, обводнённый котлован, озеро Жемчужина Сибири;

- Новосибирский район, озеро Спартак;

- Советский район, ОВХ МАУК ПКиО «У моря Обского», пляж «Бумеранг»;

- Ленинский район, река Обь, акватория пожарного причала.

Напомним, ранее в МЧС уточнили правила безопасного крещенского купания.