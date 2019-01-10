Новосибирск попал в список самых комфортных городов мира

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По данным мирового рейтинга, Новосибирск уступает всем российским городам, вошедшим в список.

Рейтинг Quality of Life Index 2019 составлен сервисом Numbeo, в него вошли 226 городов. При его составлении учитывали покупательную способность населения, уровень безопасности жизни, качество здравоохранения, соотношение доходов и цен, уровень загрязнения окружающей среды.

Всего в рейтинг попали пять российских городов. Новосибирск расположился на 206 строчке. Его обошли Екатеринбург (199 место), Москва (191 место), Санкт-Петербург (182 место). Самым комфортным российским городом признан Нижний Новгород – он на 109 строчке.

Лидером мирового рейтинга стала столица Австралии – Канберра. За ней следуют Эйндховен (Нидерланды), Роли (США), Аделаида (Австралия), Цюрих (Швейцария). Последние позиции списка занимают Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия), Каракас (Венесуэла).

Numbeo – крупнейшая онлайн-база данных об условиях жизни в разных странах мира. Как сообщается на сайте сервиса, информация основывается на данных пользователей.

Напомним, в январе Новосибирск признали одним из самых театральных городов.