Новосибирский енот Федот переехал в спортивную школу

фото с официальной страницы спасателей МАСС во «Вконтакте»

Для хищника, искусавшего своего хозяина на новогодних праздниках, найден новый дом.

Новым местом жительства для ставшего знаменитым новосибирского енота Федота станет конно-спортивная база ДЮСШ «Заря». Напомним, животное спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы поймали 4 января в одной из квартир Новосибирска. Зверёк выбрался из клетки и спрятался за стиральной машиной. Когда хозяин попытался его достать, енот покусал владельца. Животное в квартире проживало легально, имело все необходимые прививки, но тем не менее ему пришлось искать новый дом.

«Енот временно поселился на базе спасателей, где и провёл четыре дня. Но всё-таки аварийно-спасательный отряд – это не дом и не зоопарк. Животному требуется постоянный уход и внимание, правильное питание, просторный вольер и многое другое. Поэтому было принято решение подыскать животному нормальное место для проживания», – сообщается на официальной странице спасателей в соцсети «ВКонтакте».

На новом месте жительства енота есть специалисты, которые знают все тонкости ухода за животным и уже строят для Феди просторный вольер. Более того, зверёк пройдёт курс социальной адаптации, ведь теперь его будут окружать многочисленные посетители.

Напомним, в декабре ветеринары вернули зрение еноту Лизе, которая теперь смотрит телевизор.