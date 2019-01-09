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Новосибирский енот Федот переехал в спортивную школу

Рубрика: общество

10.01.2019 17:52

фото с официальной страницы спасателей МАСС во «Вконтакте»

Для хищника, искусавшего своего хозяина на новогодних праздниках, найден новый дом.

Новым местом жительства для ставшего знаменитым новосибирского енота Федота станет конно-спортивная база ДЮСШ «Заря». Напомним, животное спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы поймали 4 января в одной из квартир Новосибирска. Зверёк выбрался из клетки и спрятался за стиральной машиной. Когда хозяин попытался его достать, енот покусал владельца. Животное в квартире проживало легально, имело все необходимые прививки, но тем не менее ему пришлось искать новый дом.

«Енот временно поселился на базе спасателей, где и провёл четыре дня. Но всё-таки аварийно-спасательный отряд – это не дом и не зоопарк. Животному требуется постоянный уход и внимание, правильное питание, просторный вольер и многое другое. Поэтому было принято решение подыскать животному нормальное место для проживания», – сообщается на официальной странице спасателей в соцсети «ВКонтакте».

На новом месте жительства енота есть специалисты, которые знают все тонкости ухода за животным и уже строят для Феди просторный вольер. Более того, зверёк пройдёт курс социальной адаптации, ведь теперь его будут окружать многочисленные посетители.

Напомним, в декабре ветеринары вернули зрение еноту Лизе, которая теперь смотрит телевизор.

Теги: помощь спасатели животные

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Директора новосибирского планетария будут судить за получения взяток

вчера 17:40 Общество 0 Коммент.

В перинатальном центре Новосибирска открыт бокс для рожениц с туберкулёзом

вчера 16:38 Общество 0 Коммент.

В аэропорту Толмачёво жителя Якутии задержали за попытку сбыть два килограмма золота

вчера 16:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам вернули почти 37 миллионов рублей

вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

Около 50 многоквартирных домов остались без тепла в Новосибирске

вчера 15:05 Общество 0 Коммент.

В Иркутской области умер онкобольной мальчик, которого не смогли вывезти на лечение за границу

вчера 14:50 Общество 0 Коммент.

В Томской области полицейские изъяли партию наркотиков весом в десятки килограммов

вчера 13:10 Хроника 0 Коммент.

Анатолий Локоть будет участвовать в выборах мэра

вчера 12:56 Политика 0 Коммент.

Омские выпускники детских домов смогут быстрее получить квартиры

вчера 12:48 Общество 0 Коммент.

Землетрясение произошло под Новосибирском

вчера 10:40 Хроника 0 Коммент.

Новосибирца не пустили в Таиланд из-за неоплаченного штрафа

вчера 10:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял 15-е место в общероссийском кадастровом рейтинге

вчера 08:31 Недвижимость 0 Коммент.

Учёные составили карту Томска из фотографий ночного неба

вчера 07:25 Наука 0 Коммент.

Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в Бердске

09.01.2019 Хроника 0 Коммент.

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09.01.2019 Общество 0 Коммент.

В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

09.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

09.01.2019 Хроника 0 Коммент.

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