5 баллов
-16
66.86 77.21
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В перинатальном центре Новосибирска открыт бокс для рожениц с туберкулёзом

сегодня 16:38 Общество 0 Коммент.

В аэропорту Толмачёво жителя Якутии задержали за попытку сбыть два килограмма золота

сегодня 16:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам вернули почти 37 миллионов рублей

сегодня 15:50 Общество 0 Коммент.

Около 50 многоквартирных домов остались без тепла в Новосибирске

сегодня 15:05 Общество 0 Коммент.

В Иркутской области умер онкобольной мальчик, которого не смогли вывезти на лечение за границу

сегодня 14:50 Общество 0 Коммент.

В Томской области полицейские изъяли партию наркотиков весом в десятки килограммов

сегодня 13:10 Хроника 0 Коммент.

Анатолий Локоть будет участвовать в выборах мэра

сегодня 12:56 Политика 0 Коммент.

Омские выпускники детских домов смогут быстрее получить квартиры

сегодня 12:48 Общество 0 Коммент.

Землетрясение произошло под Новосибирском

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

Новосибирца не пустили в Таиланд из-за неоплаченного штрафа

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял 15-е место в общероссийском кадастровом рейтинге

сегодня 08:31 Недвижимость 0 Коммент.

Учёные составили карту Томска из фотографий ночного неба

сегодня 07:25 Наука 0 Коммент.

Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в Бердске

вчера 18:50 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» дарит по тысяче рублей своим слушателям

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

Центр защиты прав квир-женщин начал свою работу в Новосибирске

вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

Новосибирца не пустили в Таиланд из-за неоплаченного штрафа

Рубрика: общество

10.01.2019 10:01

фото с сайта pixabay.com

Житель Новосибирска не оплатил уголовный штраф, поэтому ему ограничили право выезда из страны.

Пограничники не позволили 29-летнему новосибирцу улететь в Таиланд. Как сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП), мужчина был осуждён за организацию азартных игр с использованием технического оборудования вне официальной игровой зоны. Судом на него был возложен штраф в размере 25 тысяч рублей, который мужчина отказался добровольно оплачивать. За неисполнение этого требования 29-летнему новосибирцу был ограничен выезд за пределы России.

Мужчина не поверил в серьёзность ограничения и решил улететь в Таиланд. Но при прохождении пограничного контроля в выезде за границу ему было отказано.

«Оказавшись в столь неприятной ситуации, должник предпринял все меры, чтобы как можно скорее освободиться от обязательств. Он погасил задолженность в полном объёме и предоставил квитанцию судебному приставу-исполнителю», – сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

После полного погашения долга новосибирец смог улететь в тёплую страну. 

Напомним, в ноябре сибиряк откупился от жены двумя миллионами рублей после развода.

Теги: УФССП по Новосибирской области должник

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В перинатальном центре Новосибирска открыт бокс для рожениц с туберкулёзом

сегодня 16:38 Общество 0 Коммент.

В аэропорту Толмачёво жителя Якутии задержали за попытку сбыть два килограмма золота

сегодня 16:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам вернули почти 37 миллионов рублей

сегодня 15:50 Общество 0 Коммент.

Около 50 многоквартирных домов остались без тепла в Новосибирске

сегодня 15:05 Общество 0 Коммент.

В Иркутской области умер онкобольной мальчик, которого не смогли вывезти на лечение за границу

сегодня 14:50 Общество 0 Коммент.

В Томской области полицейские изъяли партию наркотиков весом в десятки килограммов

сегодня 13:10 Хроника 0 Коммент.

Анатолий Локоть будет участвовать в выборах мэра

сегодня 12:56 Политика 0 Коммент.

Омские выпускники детских домов смогут быстрее получить квартиры

сегодня 12:48 Общество 0 Коммент.

Землетрясение произошло под Новосибирском

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

Новосибирца не пустили в Таиланд из-за неоплаченного штрафа

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял 15-е место в общероссийском кадастровом рейтинге

сегодня 08:31 Недвижимость 0 Коммент.

Учёные составили карту Томска из фотографий ночного неба

сегодня 07:25 Наука 0 Коммент.

Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в Бердске

вчера 18:50 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» дарит по тысяче рублей своим слушателям

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

Центр защиты прав квир-женщин начал свою работу в Новосибирске

вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

Статьи по теме

Новости по теме

Главный судебный пристав Новосибирской области покинул свой пост 29.12.2018 Свинья-копилка помогла новосибирскому должнику оплатить кредит 21.12.2018 Пять опасных башенных кранов угрожали жизни строителей в НСО 14.12.2018 В Новосибирской области судебный пристав правильно замотивировал злостного неплательщика 14.12.2018

Популярное

Image

Трагедия в Магнитогорске: новые данные и итоги спасательной опера...

Image

Машину разорвало пополам в ДТП на опасном участке дороги в Новоси...

Image

Пропавшую новосибирскую девочку нашли в Омске

Image

В Новосибирске мать оставила ребёнка одного в квартире на всю ноч...

Image

Шесть человек погибли в пожарах в Новосибирской области за сутки

Image

«Длинные выходные» в 2019 году: как будем отдыхать на праздниках

Image

В Карасуке мужчина жестоко разделался с гражданской женой

Image

Трагедия в Магнитогорске: как продвигается расследование взрыва

Image

В ДТП под Новосибирском погибла 18-летняя девушка

Image

Собаку со скальпированными ранами нашли в Черепанове

Image

Новосибирцы смогут помочь одиноким пенсионерам с домашними животн...

Image

Новосибирские полицейские раскрыли заказное убийство бизнесмена

Image

Семья из Томска спецбортом МЧС доставлена в Нижний Новгород