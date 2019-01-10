Новосибирца не пустили в Таиланд из-за неоплаченного штрафа

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Житель Новосибирска не оплатил уголовный штраф, поэтому ему ограничили право выезда из страны.

Пограничники не позволили 29-летнему новосибирцу улететь в Таиланд. Как сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП), мужчина был осуждён за организацию азартных игр с использованием технического оборудования вне официальной игровой зоны. Судом на него был возложен штраф в размере 25 тысяч рублей, который мужчина отказался добровольно оплачивать. За неисполнение этого требования 29-летнему новосибирцу был ограничен выезд за пределы России.

Мужчина не поверил в серьёзность ограничения и решил улететь в Таиланд. Но при прохождении пограничного контроля в выезде за границу ему было отказано.

«Оказавшись в столь неприятной ситуации, должник предпринял все меры, чтобы как можно скорее освободиться от обязательств. Он погасил задолженность в полном объёме и предоставил квитанцию судебному приставу-исполнителю», – сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

После полного погашения долга новосибирец смог улететь в тёплую страну.

Напомним, в ноябре сибиряк откупился от жены двумя миллионами рублей после развода.