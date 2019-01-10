Новосибирцам вернули почти 37 миллионов рублей

Лента новостейПредложить новость
В перинатальном центре Новосибирска открыт бокс для рожениц с туберкулёзом
В Томской области полицейские изъяли партию наркотиков весом в десятки килограммов
Новосибирск занял 15-е место в общероссийском кадастровом рейтинге
Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды
Новосибирцам вернули почти 37 миллионов рублейРубрика: общество
10.01.2019 15:50
фото с сайта firestock.com
Государство помогло жителям города получить обратно их деньги, потраченные на товары или услуги плохого качества.
В 2018 году в службу защиты прав потребителей Новосибирской области обратилось около 20 тысяч человек с жалобой на некачественно оказанные услуги или проданные им бракованные товары. Гражданам было возвращено более 36 млн рублей. По сравнению с 2017 годом количество обращений выросло на 10 %.
Чаще всего люди были недовольны качеством продаваемой техники. Более трети обратившихся жаловались на ненадлежащее качество мобильных телефонов, компьютеров, ноутбуков и других сложных гаджетов.
Как отмечают в службе защиты прав потребителей, поставщики некачественных товаров и услуг не всегда охотно идут на мировую. Для решения проблемы почти 5 тысячам новосибирцев пришлось дойти до суда.
Напомним, в июле прошлого, 2018 года новосибирец плюнул в лицо продавцу за некачественно оказанную услугу.
Комментарии
Лента новостей
В перинатальном центре Новосибирска открыт бокс для рожениц с туберкулёзом
В Томской области полицейские изъяли партию наркотиков весом в десятки килограммов
Новосибирск занял 15-е место в общероссийском кадастровом рейтинге
Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное