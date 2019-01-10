Новосибирцам вернули почти 37 миллионов рублей

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Государство помогло жителям города получить обратно их деньги, потраченные на товары или услуги плохого качества.

В 2018 году в службу защиты прав потребителей Новосибирской области обратилось около 20 тысяч человек с жалобой на некачественно оказанные услуги или проданные им бракованные товары. Гражданам было возвращено более 36 млн рублей. По сравнению с 2017 годом количество обращений выросло на 10 %.

Чаще всего люди были недовольны качеством продаваемой техники. Более трети обратившихся жаловались на ненадлежащее качество мобильных телефонов, компьютеров, ноутбуков и других сложных гаджетов.

Как отмечают в службе защиты прав потребителей, поставщики некачественных товаров и услуг не всегда охотно идут на мировую. Для решения проблемы почти 5 тысячам новосибирцев пришлось дойти до суда.

Напомним, в июле прошлого, 2018 года новосибирец плюнул в лицо продавцу за некачественно оказанную услугу.