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Новосибирцам вернули почти 37 миллионов рублей

Рубрика: общество

10.01.2019 15:50

фото с сайта firestock.com

Государство помогло жителям города получить обратно их деньги, потраченные на товары или услуги плохого качества.

В 2018 году в службу защиты прав потребителей Новосибирской области обратилось около 20 тысяч человек с жалобой на некачественно оказанные услуги или проданные им бракованные товары. Гражданам было возвращено более 36 млн рублей. По сравнению с 2017 годом количество обращений выросло на 10 %.

Чаще всего люди были недовольны качеством продаваемой техники. Более трети обратившихся жаловались на ненадлежащее качество мобильных телефонов, компьютеров, ноутбуков и других сложных гаджетов.

Как отмечают в службе защиты прав потребителей, поставщики некачественных товаров и услуг не всегда охотно идут на мировую. Для решения проблемы почти 5 тысячам новосибирцев пришлось дойти до суда. 

Напомним, в июле прошлого, 2018 года новосибирец плюнул в лицо продавцу за некачественно оказанную услугу.

Теги: качество права потребителей товары

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Лента новостей

Предложить новость

В перинатальном центре Новосибирска открыт бокс для рожениц с туберкулёзом

сегодня 16:38 Общество 0 Коммент.

В аэропорту Толмачёво жителя Якутии задержали за попытку сбыть два килограмма золота

сегодня 16:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам вернули почти 37 миллионов рублей

сегодня 15:50 Общество 0 Коммент.

Около 50 многоквартирных домов остались без тепла в Новосибирске

сегодня 15:05 Общество 0 Коммент.

В Иркутской области умер онкобольной мальчик, которого не смогли вывезти на лечение за границу

сегодня 14:50 Общество 0 Коммент.

В Томской области полицейские изъяли партию наркотиков весом в десятки килограммов

сегодня 13:10 Хроника 0 Коммент.

Анатолий Локоть будет участвовать в выборах мэра

сегодня 12:56 Политика 0 Коммент.

Омские выпускники детских домов смогут быстрее получить квартиры

сегодня 12:48 Общество 0 Коммент.

Землетрясение произошло под Новосибирском

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

Новосибирца не пустили в Таиланд из-за неоплаченного штрафа

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял 15-е место в общероссийском кадастровом рейтинге

сегодня 08:31 Недвижимость 0 Коммент.

Учёные составили карту Томска из фотографий ночного неба

сегодня 07:25 Наука 0 Коммент.

Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в Бердске

вчера 18:50 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» дарит по тысяче рублей своим слушателям

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

Центр защиты прав квир-женщин начал свою работу в Новосибирске

вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

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