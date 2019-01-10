Около 50 многоквартирных домов остались без тепла в Новосибирске

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Энергетики пользуются потеплением, чтобы провести ремонт теплотрасс.

В Новосибирске сегодня отключили от теплоснабжения 54 объекта. В списке – многоквартирные дома, а также шесть детских учреждений. Большинство из них находятся на территории Дзержинского района, а также в левобережной части города. Еще семь потребителей отключены от горячего водоснабжения.

Как сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК), отключение тепла связано с проведением ремонта на теплотрассах. В зону отключения попали 12 участков, завершить работы должны сегодня до 5 часов вечера.

«Энергетики ведут ремонтные работы в связи с установившейся относительно тёплой погодой (без сильных морозов), которая позволяет специалистам теплосетевого подразделения СГК в максимально короткие сроки и с минимальными неудобствами для потребителей устранять выявленные повреждения. Эти работы позволяют предотвратить возникновение существенных дефектов и аварий при наступлении низких температур», – говорится в сообщении теплоснабжающей организации.

При этом в СГК подчёркивают, что мэрия и управляющие компании были предупреждены об отключениях заранее.

Напомним, в конце декабря в Новосибирске от тепла отключали более 40 многоквартирных домов.