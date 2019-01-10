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Около 50 многоквартирных домов остались без тепла в Новосибирске

Рубрика: общество

10.01.2019 15:05

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Энергетики пользуются потеплением, чтобы провести ремонт теплотрасс.

В Новосибирске сегодня отключили от теплоснабжения 54 объекта. В списке – многоквартирные дома, а также шесть детских учреждений. Большинство из них находятся на территории Дзержинского района, а также в левобережной части города. Еще семь потребителей отключены от горячего водоснабжения. 

Как сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК), отключение тепла связано с проведением ремонта на теплотрассах. В зону отключения попали 12 участков, завершить работы должны сегодня до 5 часов вечера.

«Энергетики ведут ремонтные работы в связи с установившейся относительно тёплой погодой (без сильных морозов), которая позволяет специалистам теплосетевого подразделения СГК в максимально короткие сроки и с минимальными неудобствами для потребителей устранять выявленные повреждения. Эти работы позволяют предотвратить возникновение существенных дефектов и аварий при наступлении низких температур», – говорится в сообщении теплоснабжающей организации.

При этом в СГК подчёркивают, что мэрия и управляющие компании были предупреждены об отключениях заранее.

Напомним, в конце декабря в Новосибирске от тепла отключали более 40 многоквартирных домов.

 

Теги: ремонт отопление новосибирск

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сегодня 15:50 Общество 0 Коммент.

Около 50 многоквартирных домов остались без тепла в Новосибирске

сегодня 15:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:10 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:56 Политика 0 Коммент.

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сегодня 12:48 Общество 0 Коммент.

Землетрясение произошло под Новосибирском

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

Новосибирца не пустили в Таиланд из-за неоплаченного штрафа

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:31 Недвижимость 0 Коммент.

Учёные составили карту Томска из фотографий ночного неба

сегодня 07:25 Наука 0 Коммент.

Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в Бердске

вчера 18:50 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

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вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

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