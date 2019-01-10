Омские выпускники детских домов смогут быстрее получить квартиры

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Омские выпускники детских домов смогут быстрее получить квартирыРубрика: общество
10.01.2019 12:48
фото с сайта firestock.ru
Правительство Омской области увеличит сумму средств, выделяемых на квартиры детям-сиротам.
В 2019 году на покупку жилья для детей-сирот Омская область направит 316,3 миллиона рублей. Как сообщает ТАСС, в прошлом году на эти цели было выделено 283,6 млн рублей, на которые в регионе купили 222 квартиры.
Как отмечает исполняющий обязанности министра имущественных отношений региона Евгений Козлов, в этом году выпускникам детских домов также планируют купить более 200 квартир.
«Объём выделенных регионом средств не является окончательным, в настоящее время прорабатывается вопрос увеличения финансирования приобретения квартир сиротам», – сообщил Евгений Козлов.
Также исполняющий обязанности министра отметил, что время ожидания квартир сиротами в регионе к концу 2018 года составляло в среднем 5,5 года. В администрации региона объясняют это большой очередью на получение квартир. С каждым годом она растёт и выделяемых денег перестаёт хватать. Прокуратура Омской области ранее заявила, что только за 2016 год очередь выросла с 5295 до 5740 человек и продолжает увеличиваться.
Напомним, в декабре СУ СКР по Новосибирской области начало проверку районной администрации, выдавшей аварийное жильё сироте.
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