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Омские выпускники детских домов смогут быстрее получить квартиры

Рубрика: общество

10.01.2019 12:48

фото с сайта firestock.ru

Правительство Омской области увеличит сумму средств, выделяемых на квартиры детям-сиротам.

В 2019 году на покупку жилья для детей-сирот Омская область направит 316,3 миллиона рублей. Как сообщает ТАСС, в прошлом году на эти цели было выделено 283,6 млн рублей, на которые в регионе купили 222 квартиры.

Как отмечает исполняющий обязанности министра имущественных отношений региона Евгений Козлов, в этом году выпускникам детских домов также планируют купить более 200 квартир.

«Объём выделенных регионом средств не является окончательным, в настоящее время прорабатывается вопрос увеличения финансирования приобретения квартир сиротам», – сообщил Евгений Козлов.

Также исполняющий обязанности министра отметил, что время ожидания квартир сиротами в регионе к концу 2018 года составляло в среднем 5,5 года. В администрации региона объясняют это большой очередью на получение квартир. С каждым годом она растёт и выделяемых денег перестаёт хватать. Прокуратура Омской области ранее заявила, что только за 2016 год очередь выросла с 5295 до 5740 человек и продолжает увеличиваться.

Напомним, в декабре СУ СКР по Новосибирской области начало проверку районной администрации, выдавшей аварийное жильё сироте. 

Теги: жильё сиротство недвижимость

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сегодня 15:50 Общество 0 Коммент.

Около 50 многоквартирных домов остались без тепла в Новосибирске

сегодня 15:05 Общество 0 Коммент.

В Иркутской области умер онкобольной мальчик, которого не смогли вывезти на лечение за границу

сегодня 14:50 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:10 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:56 Политика 0 Коммент.

Омские выпускники детских домов смогут быстрее получить квартиры

сегодня 12:48 Общество 0 Коммент.

Землетрясение произошло под Новосибирском

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял 15-е место в общероссийском кадастровом рейтинге

сегодня 08:31 Недвижимость 0 Коммент.

Учёные составили карту Томска из фотографий ночного неба

сегодня 07:25 Наука 0 Коммент.

Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в Бердске

вчера 18:50 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

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вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

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