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Учёные СО РАН помогут обеспечить питьевой водой южное побережье Крыма

Рубрика: наука

11.01.2019 08:32

фото предоставлено пресс-службой ИНГГ СО РАН

Крымский полуостров может столкнуться с дефицитом воды — региону необходимы новые источники.

Сибирские учёные приехали в Крым, чтобы помочь в исследовании качества природных родников. Эта работа проводится совместно с Севастопольским государственным университетом и городским «Водоканалом».

По оценке экспертов, необходимо в ближайшее время усовершенствовать и развивать инфраструктура Крыма. Действующие водохранилища сейчас работают только в половину мощности. Особенно сильно эта проблема касается Севастополя, население которого составляет 450 000 человек, а наплыв туристов ежегодно – не менее 300 000. Если не предпринять никаких мер, отмечают специалисты, в ближайшее время воды может на всех не хватить.

Эксперты считают, что строить новые водохранилища сейчас экономически нецелесообразно. Породы полуострова покрыты каналами и трещинами, из-за этого происходит потеря воды, а чтобы изолировать поверхности необходимы колоссальные средства. Гораздо экономичнее и экологичнее – использовать подземные воды. Как утверждают учёные, из-за недостаточного финансирования оценка состояния таких источников уже более 40 лет почти не проводилась.

Особое внимание специалисты уделяют плато Ай-Петринская яйла – в этом районе формируются основные ресурсы пресных подземных вод. По словам экспертов, до вхождения Крыма в состав РФ на горе Ай-Петри было построено множество кафе и других несанкционированных объектов, что привело к загрязнению воды.

В 2019 году учёные планируют ещё одну экспедицию на полуостров, по итогам которой они выработают рекомендации по улучшению качества водоснабжения в Крыму.

Напомним, в ноябре новосибирские учёные рассчитали параметры синхротрона

Теги: исследования СО РАН учёные

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Предложить новость

Потепление и южный ветер придут на выходных в Новосибирск

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Новосибирские журналисты зарабатывают больше своих сибирских коллег

сегодня 12:15 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске возрастёт количество пожаров в статистике

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Полицейские нашли мать оставленного в новосибирской квартире ребёнка

сегодня 09:53 Хроника 0 Коммент.

Скидки до 450 тысяч рублей: новосибирцев приглашают на распродажу недвижимости

сегодня 09:30 Афиша 0 Коммент.

Учёные СО РАН помогут обеспечить питьевой водой южное побережье Крыма

сегодня 08:32 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске открылся уникальный реабилитационный центр

сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

На Крещение в Новосибирске оборудуют семь купелей

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирский енот Федот переехал в спортивную школу

вчера 17:52 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирского планетария будут судить за получения взяток

вчера 17:40 Общество 0 Коммент.

В перинатальном центре Новосибирска открыт бокс для рожениц с туберкулёзом

вчера 16:38 Общество 0 Коммент.

В аэропорту Толмачёво жителя Якутии задержали за попытку сбыть два килограмма золота

вчера 16:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам вернули почти 37 миллионов рублей

вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

Около 50 многоквартирных домов остались без тепла в Новосибирске

вчера 15:05 Общество 0 Коммент.

В Иркутской области умер онкобольной мальчик, которого не смогли вывезти на лечение за границу

вчера 14:50 Общество 0 Коммент.

В Томской области полицейские изъяли партию наркотиков весом в десятки килограммов

вчера 13:10 Хроника 0 Коммент.

Анатолий Локоть будет участвовать в выборах мэра

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