Учёные СО РАН помогут обеспечить питьевой водой южное побережье Крыма

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Учёные СО РАН помогут обеспечить питьевой водой южное побережье КрымаРубрика: наука
11.01.2019 08:32
фото предоставлено пресс-службой ИНГГ СО РАН
Крымский полуостров может столкнуться с дефицитом воды — региону необходимы новые источники.
Сибирские учёные приехали в Крым, чтобы помочь в исследовании качества природных родников. Эта работа проводится совместно с Севастопольским государственным университетом и городским «Водоканалом».
По оценке экспертов, необходимо в ближайшее время усовершенствовать и развивать инфраструктура Крыма. Действующие водохранилища сейчас работают только в половину мощности. Особенно сильно эта проблема касается Севастополя, население которого составляет 450 000 человек, а наплыв туристов ежегодно – не менее 300 000. Если не предпринять никаких мер, отмечают специалисты, в ближайшее время воды может на всех не хватить.
Эксперты считают, что строить новые водохранилища сейчас экономически нецелесообразно. Породы полуострова покрыты каналами и трещинами, из-за этого происходит потеря воды, а чтобы изолировать поверхности необходимы колоссальные средства. Гораздо экономичнее и экологичнее – использовать подземные воды. Как утверждают учёные, из-за недостаточного финансирования оценка состояния таких источников уже более 40 лет почти не проводилась.
Особое внимание специалисты уделяют плато Ай-Петринская яйла – в этом районе формируются основные ресурсы пресных подземных вод. По словам экспертов, до вхождения Крыма в состав РФ на горе Ай-Петри было построено множество кафе и других несанкционированных объектов, что привело к загрязнению воды.
В 2019 году учёные планируют ещё одну экспедицию на полуостров, по итогам которой они выработают рекомендации по улучшению качества водоснабжения в Крыму.
Напомним, в ноябре новосибирские учёные рассчитали параметры синхротрона.
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