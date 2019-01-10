В Иркутской области умер онкобольной мальчик, которого не смогли вывезти на лечение за границу

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Трёхлетний ребенок, о котором на пресс-конференции рассказали Владимиру Путину, скончался в больнице.

Ночью 10 января в больнице города Черемхово Иркутской области умер Владислав Шестаков. У мальчика было онкологическое заболевание с четвёртой стадией нейробластомы. Об этом сообщил минздрав Иркутской области в соцсети Facebook.

Ранее стало известно, что семья Владислава отказалось от лечения за рубежом из-за крайне тяжёлого состояния мальчика. В последние дни ребёнок находился на сильных обезболивающих и был подключён к искусственной вентиляции лёгких.

В декабре, в ходе большой пресс-конференции главы государства, журналист попросил президента России Владимира Путина помочь с транспортировкой ребёнка до клиники в Турции. Однако местные и иностранные врачи признали мальчика нетранспортабельным и неизлечимым.

Напомним, в декабре новосибирские врачи удалили женщине опухоль весом в три килограмма.