В Иркутской области умер онкобольной мальчик, которого не смогли вывезти на лечение за границу

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В Иркутской области умер онкобольной мальчик, которого не смогли вывезти на лечение за границуРубрика: общество
10.01.2019 14:50
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Трёхлетний ребенок, о котором на пресс-конференции рассказали Владимиру Путину, скончался в больнице.
Ночью 10 января в больнице города Черемхово Иркутской области умер Владислав Шестаков. У мальчика было онкологическое заболевание с четвёртой стадией нейробластомы. Об этом сообщил минздрав Иркутской области в соцсети Facebook.
Ранее стало известно, что семья Владислава отказалось от лечения за рубежом из-за крайне тяжёлого состояния мальчика. В последние дни ребёнок находился на сильных обезболивающих и был подключён к искусственной вентиляции лёгких.
В декабре, в ходе большой пресс-конференции главы государства, журналист попросил президента России Владимира Путина помочь с транспортировкой ребёнка до клиники в Турции. Однако местные и иностранные врачи признали мальчика нетранспортабельным и неизлечимым.
Напомним, в декабре новосибирские врачи удалили женщине опухоль весом в три килограмма.
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