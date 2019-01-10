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В Иркутской области умер онкобольной мальчик, которого не смогли вывезти на лечение за границу

Рубрика: общество

10.01.2019 14:50

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Трёхлетний ребенок, о котором на пресс-конференции рассказали Владимиру Путину, скончался в больнице.

Ночью 10 января в больнице города Черемхово Иркутской области умер Владислав Шестаков. У мальчика было онкологическое заболевание с четвёртой стадией нейробластомы. Об этом сообщил минздрав Иркутской области в соцсети Facebook. 

Ранее стало известно, что семья Владислава отказалось от лечения за рубежом из-за крайне тяжёлого состояния мальчика. В последние дни ребёнок находился на сильных обезболивающих и был подключён к искусственной вентиляции лёгких.

В декабре, в ходе большой пресс-конференции главы государства, журналист попросил президента России Владимира Путина помочь с транспортировкой ребёнка до клиники в Турции. Однако местные и иностранные врачи признали мальчика нетранспортабельным и неизлечимым.

Напомним, в декабре новосибирские врачи удалили женщине опухоль весом в три килограмма.

Теги: медицина дети

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Новосибирцам вернули почти 37 миллионов рублей

сегодня 15:50 Общество 0 Коммент.

Около 50 многоквартирных домов остались без тепла в Новосибирске

сегодня 15:05 Общество 0 Коммент.

В Иркутской области умер онкобольной мальчик, которого не смогли вывезти на лечение за границу

сегодня 14:50 Общество 0 Коммент.

В Томской области полицейские изъяли партию наркотиков весом в десятки килограммов

сегодня 13:10 Хроника 0 Коммент.

Анатолий Локоть будет участвовать в выборах мэра

сегодня 12:56 Политика 0 Коммент.

Омские выпускники детских домов смогут быстрее получить квартиры

сегодня 12:48 Общество 0 Коммент.

Землетрясение произошло под Новосибирском

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

Новосибирца не пустили в Таиланд из-за неоплаченного штрафа

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял 15-е место в общероссийском кадастровом рейтинге

сегодня 08:31 Недвижимость 0 Коммент.

Учёные составили карту Томска из фотографий ночного неба

сегодня 07:25 Наука 0 Коммент.

Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в Бердске

вчера 18:50 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» дарит по тысяче рублей своим слушателям

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

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вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

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