В Новосибирске мать оставила ребёнка одного в квартире на всю ночь

фото с официальной страницы спасателей МАСС во «Вконтакте»

Маленькая девочка так громко плакала, что соседям пришлось вызывать спасателей и полицию.

Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы в сопровождении полиции сегодня ночью вскрывали дверь одной из квартир на улице Виктора Уса в Кировском районе Новосибирска. Спасателей вызвали соседи, обеспокоенные доносящимся из-за двери плачем ребенка.

Спасатели МАСС обнаружили внутри плачущую девочку возрастом около двух-трёх лет. Малышка была сильно напугана. Никого из взрослых в квартире не оказалось.

Девочку осмотрели врачи, медицинская помощь ей не понадобилась. Ребёнка забрали сотрудники полиции. Через несколько часов правоохранители вновь вернулись в квартиру, чтобы попытаться найти мать девочки, но сделать это пока не удалось.

Спасатели отмечают, что случаи оставления без присмотра детей на длительное время в Новосибирске происходят всё чаще. Зачастую испуг – это самое «лёгкое», что может случиться с ребёнком, предупреждают специалисты. Нередки случаи получения детьми различных травм, а также пожаров из-за шалостей с огнём.

Напомним, в декабре спасатели вызволяли запертого в машине ребёнка.