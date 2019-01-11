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В Новосибирске открылся уникальный реабилитационный центр

Рубрика: общество

11.01.2019 07:59

фото с сайта pixabay.com

Центр «Со-прикосновение» начал работу в Новосибирске, здесь окажут поддержку семьям с детьми-инвалидами и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

10 января открылся новый реабилитационный центр «Со-прикосновение». Работать здесь будут по восьми направлениям: театральное искусство, тележурналистика, фотография, хореография, мода (швейная мастерская), столярное мастерство, музыка и арт-терапия. Таким образом, «Со-прикосновение» основывается на принципе «Искусство — реабилитация — инклюзия».

«Создание центра проходило в сжатые сроки, реконструкция помещений заняла пять месяцев. На ремонт и покупку нового оборудования выделили 13,6 миллиона рублей», – сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Концепция инновационного пространства разработана специалистами на основе уникальных практик федерального фонда поддержки слепоглухих людей «Со-единение» (Москва) и Центра реализации творческих проектов «Инклюзион».

Услугами Центра «Со-прикосновение» смогут воспользоваться граждане с инвалидностью, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, семьи с детьми, нуждающиеся в социальном обслуживании, и люди пожилого возраста. В мэрии Новосибирска заявили, что ежегодно реабилитацию в новом центре будут проходить более 200 жителей Кировского района.

Напомним, ранее новосибирские специалисты рассказали о новейших методиках реабилитации детей с аутизмом.

Теги: семьи Мэрия Новосибирска инвалидность реабилитация

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Лента новостей

Предложить новость

Потепление и южный ветер придут на выходных в Новосибирск

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирские журналисты зарабатывают больше своих сибирских коллег

сегодня 12:15 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске возрастёт количество пожаров в статистике

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Полицейские нашли мать оставленного в новосибирской квартире ребёнка

сегодня 09:53 Хроника 0 Коммент.

Скидки до 450 тысяч рублей: новосибирцев приглашают на распродажу недвижимости

сегодня 09:30 Афиша 0 Коммент.

Учёные СО РАН помогут обеспечить питьевой водой южное побережье Крыма

сегодня 08:32 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске открылся уникальный реабилитационный центр

сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

На Крещение в Новосибирске оборудуют семь купелей

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирский енот Федот переехал в спортивную школу

вчера 17:52 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирского планетария будут судить за получения взяток

вчера 17:40 Общество 0 Коммент.

В перинатальном центре Новосибирска открыт бокс для рожениц с туберкулёзом

вчера 16:38 Общество 0 Коммент.

В аэропорту Толмачёво жителя Якутии задержали за попытку сбыть два килограмма золота

вчера 16:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам вернули почти 37 миллионов рублей

вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

Около 50 многоквартирных домов остались без тепла в Новосибирске

вчера 15:05 Общество 0 Коммент.

В Иркутской области умер онкобольной мальчик, которого не смогли вывезти на лечение за границу

вчера 14:50 Общество 0 Коммент.

В Томской области полицейские изъяли партию наркотиков весом в десятки килограммов

вчера 13:10 Хроника 0 Коммент.

Анатолий Локоть будет участвовать в выборах мэра

вчера 12:56 Политика 0 Коммент.

Омские выпускники детских домов смогут быстрее получить квартиры

вчера 12:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирск попал в список самых комфортных городов мира

вчера 11:22 Общество 0 Коммент.

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