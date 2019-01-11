В Новосибирске открылся уникальный реабилитационный центр

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Центр «Со-прикосновение» начал работу в Новосибирске, здесь окажут поддержку семьям с детьми-инвалидами и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

10 января открылся новый реабилитационный центр «Со-прикосновение». Работать здесь будут по восьми направлениям: театральное искусство, тележурналистика, фотография, хореография, мода (швейная мастерская), столярное мастерство, музыка и арт-терапия. Таким образом, «Со-прикосновение» основывается на принципе «Искусство — реабилитация — инклюзия».

«Создание центра проходило в сжатые сроки, реконструкция помещений заняла пять месяцев. На ремонт и покупку нового оборудования выделили 13,6 миллиона рублей», – сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Концепция инновационного пространства разработана специалистами на основе уникальных практик федерального фонда поддержки слепоглухих людей «Со-единение» (Москва) и Центра реализации творческих проектов «Инклюзион».

Услугами Центра «Со-прикосновение» смогут воспользоваться граждане с инвалидностью, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, семьи с детьми, нуждающиеся в социальном обслуживании, и люди пожилого возраста. В мэрии Новосибирска заявили, что ежегодно реабилитацию в новом центре будут проходить более 200 жителей Кировского района.

Напомним, ранее новосибирские специалисты рассказали о новейших методиках реабилитации детей с аутизмом.