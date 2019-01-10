В Новосибирской области впервые увеличат региональный материнский капитал

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Общая сумма социальных выплат жителям области увеличится на 2 миллиарда рублей, однако некоторые виды поддержки сократятся.

Более 15 млрд рублей социальных выплат получат в 2019 году жители Новосибирской области. В региональном правительстве отмечают, что годом ранее на эти цели выделялось 13 млрд рублей.

Все областные выплаты проиндексированы на коэффициент инфляции, увеличение составит 4 %. Впервые вырастет сумма областного семейного капитала, выплачиваемого при рождении третьего ребенка. С момента введения в 2012 году он составлял 100 тысяч рублей.

В то же время сократятся некоторые социальные выплаты, размер которых привязан к величине прожиточного минимума. В эту категорию входят, в том числе, ежемесячные пособия на детей. Уменьшение составит менее 200 рублей.

«Изменения коснутся более 800 тысяч жителей региона, при этом уже с 3 января новосибирцы начали получать выплаты в новых размерах», – сообщил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

При этом, как отмечают региональные власти, в 2019 году будет также проведена индексация социальных выплат из федерального бюджета. Их размер будет известен после опубликования соответствующих постановлений Правительства РФ.

Напомним, в октябре осуждена жительница Новосибирской области за махинации с материнским капиталом.