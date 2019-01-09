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В перинатальном центре Новосибирска открыт бокс для рожениц с туберкулёзом

Рубрика: общество

10.01.2019 16:38

фото с сайта правительства Новосибирской области

Женщины с активными формами туберкулёза и их дети будут получать высококвалифицированную помощь без риска для других пациентов.

Новый бокс для оказания специализированной помощи особым пациенткам открылся сегодня, 10 января, на базе перинатального центра областной клинической больницы. Здесь созданы все условия для оказания качественной помощи, в том числе и в экстренных ситуациях. На все работы было направлено 200 тысяч рублей из средств больницы и ОМС.

В минздраве области отмечают, что блок снабжён современным оборудованием и рассчитан на одновременное пребывание трёх рожениц.

«Пересечение потоков пациентов, больных туберкулезом, и других пациентов полностью исключено – госпитализация производится через специально выделенный вход. Кроме того, предусмотрены выделенный больничный лифт, автономная система вентиляции, индивидуальная родовая, боксированная палата», – сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Ежегодно мамами становятся 20-35 женщин с активной формой туберкулёза. Ранее они госпитализировались в акушерское отделение областной больницы, что увеличивало риск для рожениц и младенцев.

Напомним, в декабре новосибирские кардиохирурги спасли роженицу с опасным заболеванием.

Теги: медицина больницы дети

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вчера 17:40 Общество 0 Коммент.

В перинатальном центре Новосибирска открыт бокс для рожениц с туберкулёзом

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вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

Около 50 многоквартирных домов остались без тепла в Новосибирске

вчера 15:05 Общество 0 Коммент.

В Иркутской области умер онкобольной мальчик, которого не смогли вывезти на лечение за границу

вчера 14:50 Общество 0 Коммент.

В Томской области полицейские изъяли партию наркотиков весом в десятки килограммов

вчера 13:10 Хроника 0 Коммент.

Анатолий Локоть будет участвовать в выборах мэра

вчера 12:56 Политика 0 Коммент.

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вчера 12:48 Общество 0 Коммент.

Землетрясение произошло под Новосибирском

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Новосибирца не пустили в Таиланд из-за неоплаченного штрафа

вчера 10:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял 15-е место в общероссийском кадастровом рейтинге

вчера 08:31 Недвижимость 0 Коммент.

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09.01.2019 Общество 0 Коммент.

В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

09.01.2019 Общество 0 Коммент.

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