В перинатальном центре Новосибирска открыт бокс для рожениц с туберкулёзом

фото с сайта правительства Новосибирской области

Женщины с активными формами туберкулёза и их дети будут получать высококвалифицированную помощь без риска для других пациентов.

Новый бокс для оказания специализированной помощи особым пациенткам открылся сегодня, 10 января, на базе перинатального центра областной клинической больницы. Здесь созданы все условия для оказания качественной помощи, в том числе и в экстренных ситуациях. На все работы было направлено 200 тысяч рублей из средств больницы и ОМС.

В минздраве области отмечают, что блок снабжён современным оборудованием и рассчитан на одновременное пребывание трёх рожениц.

«Пересечение потоков пациентов, больных туберкулезом, и других пациентов полностью исключено – госпитализация производится через специально выделенный вход. Кроме того, предусмотрены выделенный больничный лифт, автономная система вентиляции, индивидуальная родовая, боксированная палата», – сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Ежегодно мамами становятся 20-35 женщин с активной формой туберкулёза. Ранее они госпитализировались в акушерское отделение областной больницы, что увеличивало риск для рожениц и младенцев.

Напомним, в декабре новосибирские кардиохирурги спасли роженицу с опасным заболеванием.