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В аэропорту Толмачёво жителя Якутии задержали за попытку сбыть два килограмма золота

Рубрика: проиcшествия

10.01.2019 16:05

фото пресс-службы УТ МВД по ДФО

39-летний мужчина незаконно добыл драгоценный металл и планировал продать его в одном из регионов России.

Летом 2018 года житель Якутии придумал преступную схему заработка. Для этого он незаконно промывал золотоносные пески и добыл более двух килограммов шлихового золота. Свою находку он разделил на четыре части, спрятал в старые микросхемы и попросил нескольких знакомых отправить посылки по почте в Москву.

В столице посылки должны были дождаться хозяина, который планировал на машине вывезти золото для продажи в один из регионов России. Из Якутска мужчина прилетел самолётом до Новосибирска, где и был задержан сотрудниками транспортной полиции.

Теперь за незаконный оборот драгоценных металлов мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде, сообщает Управление на транспорте по ДФО.

Напомним, в октябре экс-сотруднику новосибирского НИИ вынесли приговор за хищение золота с места работы.

Теги: золото полиция Толмачёво

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Лента новостей

Предложить новость

В перинатальном центре Новосибирска открыт бокс для рожениц с туберкулёзом

сегодня 16:38 Общество 0 Коммент.

В аэропорту Толмачёво жителя Якутии задержали за попытку сбыть два килограмма золота

сегодня 16:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам вернули почти 37 миллионов рублей

сегодня 15:50 Общество 0 Коммент.

Около 50 многоквартирных домов остались без тепла в Новосибирске

сегодня 15:05 Общество 0 Коммент.

В Иркутской области умер онкобольной мальчик, которого не смогли вывезти на лечение за границу

сегодня 14:50 Общество 0 Коммент.

В Томской области полицейские изъяли партию наркотиков весом в десятки килограммов

сегодня 13:10 Хроника 0 Коммент.

Анатолий Локоть будет участвовать в выборах мэра

сегодня 12:56 Политика 0 Коммент.

Омские выпускники детских домов смогут быстрее получить квартиры

сегодня 12:48 Общество 0 Коммент.

Землетрясение произошло под Новосибирском

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

Новосибирца не пустили в Таиланд из-за неоплаченного штрафа

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял 15-е место в общероссийском кадастровом рейтинге

сегодня 08:31 Недвижимость 0 Коммент.

Учёные составили карту Томска из фотографий ночного неба

сегодня 07:25 Наука 0 Коммент.

Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в Бердске

вчера 18:50 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» дарит по тысяче рублей своим слушателям

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Семья онкобольного мальчика из Иркутской области отказалась от лечения за рубежом

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

Центр защиты прав квир-женщин начал свою работу в Новосибирске

вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

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