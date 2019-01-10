В аэропорту Толмачёво жителя Якутии задержали за попытку сбыть два килограмма золота

фото пресс-службы УТ МВД по ДФО

39-летний мужчина незаконно добыл драгоценный металл и планировал продать его в одном из регионов России.

Летом 2018 года житель Якутии придумал преступную схему заработка. Для этого он незаконно промывал золотоносные пески и добыл более двух килограммов шлихового золота. Свою находку он разделил на четыре части, спрятал в старые микросхемы и попросил нескольких знакомых отправить посылки по почте в Москву.

В столице посылки должны были дождаться хозяина, который планировал на машине вывезти золото для продажи в один из регионов России. Из Якутска мужчина прилетел самолётом до Новосибирска, где и был задержан сотрудниками транспортной полиции.

Теперь за незаконный оборот драгоценных металлов мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде, сообщает Управление на транспорте по ДФО.

Напомним, в октябре экс-сотруднику новосибирского НИИ вынесли приговор за хищение золота с места работы.