В Томской области полицейские изъяли партию наркотиков весом в десятки килограммов

скриншот с оперативного видео МВД

Во время обхода полиция Томска нашла квартиру с большим запасом запрещённых веществ; проживающего там мужчину взяли под стражу.

В Томске полицейские обнаружили 62 килограмма наркотиков в квартире, которую арендовал 23-летний мужчина. Его подозревали в массовом распространении психотропных веществ.

Наркотики молодой томич прятал в тайниках по всему городу, а в интернете сообщал покупателям, где можно найти товар.

«Подозреваемый был арестован в квартире и взят под стражу до окончания судебного разбирательства», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемому грозит от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы за незаконный сбыт наркотических средств.



Напомним, что в июне полиция изъяла 133 килограмма наркотиков у семерых человек.