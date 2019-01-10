В Томской области полицейские изъяли партию наркотиков весом в десятки килограммов

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В Томской области полицейские изъяли партию наркотиков весом в десятки килограммовРубрика: проиcшествия
10.01.2019 13:10
скриншот с оперативного видео МВД
Во время обхода полиция Томска нашла квартиру с большим запасом запрещённых веществ; проживающего там мужчину взяли под стражу.
В Томске полицейские обнаружили 62 килограмма наркотиков в квартире, которую арендовал 23-летний мужчина. Его подозревали в массовом распространении психотропных веществ.
Наркотики молодой томич прятал в тайниках по всему городу, а в интернете сообщал покупателям, где можно найти товар.
«Подозреваемый был арестован в квартире и взят под стражу до окончания судебного разбирательства», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемому грозит от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы за незаконный сбыт наркотических средств.
Напомним, что в июне полиция изъяла 133 килограмма наркотиков у семерых человек.
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