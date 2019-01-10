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В Томской области полицейские изъяли партию наркотиков весом в десятки килограммов

Рубрика: проиcшествия

10.01.2019 13:10

скриншот с оперативного видео МВД

Во время обхода полиция Томска нашла квартиру с большим запасом запрещённых веществ; проживающего там мужчину взяли под стражу.

В Томске полицейские обнаружили 62 килограмма наркотиков в квартире, которую арендовал 23-летний мужчина. Его подозревали в массовом распространении психотропных веществ.

Наркотики молодой томич прятал в тайниках по всему городу, а в интернете сообщал покупателям, где можно найти товар.

«Подозреваемый был арестован в квартире и взят под стражу до окончания судебного разбирательства», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемому грозит от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы за незаконный сбыт наркотических средств.

Напомним, что в июне полиция изъяла 133 килограмма наркотиков у семерых человек.

Теги: наркотики полиция

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сегодня 15:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:50 Общество 0 Коммент.

В Томской области полицейские изъяли партию наркотиков весом в десятки килограммов

сегодня 13:10 Хроника 0 Коммент.

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Омские выпускники детских домов смогут быстрее получить квартиры

сегодня 12:48 Общество 0 Коммент.

Землетрясение произошло под Новосибирском

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

Новосибирца не пустили в Таиланд из-за неоплаченного штрафа

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:31 Недвижимость 0 Коммент.

Учёные составили карту Томска из фотографий ночного неба

сегодня 07:25 Наука 0 Коммент.

Полицейские спасли двух пенсионеров на пожаре в Бердске

вчера 18:50 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

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вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

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