Землетрясение произошло под Новосибирском

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

В Новосибирской области зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 и интенсивностью 5,3 балла.

Землетрясение произошло вечером 9 января. Эпицентр находился в 63 километрах от Новосибирска и 33 километрах от Искитима. О природном явлении сообщили в Алтае-Саянском филиале Геофизической службы РАН.

Магнитуда землетрясения составила 4,3 балла, интенсивность — 5,3. Очаг находился на глубине 10 километров. По предположениям учёных, причины сейсмической активности были техногенными. Вероятно, она была вызвана обвалом сводов неиспользуемых шахт или выработок, которые привели к смещению горных пород.

Как сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области, в населённых пунктах Искитимского района жертв и разрушений нет. Все важные объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Напомним, в феврале прошлого года сильное землетрясение напугало жителей Сузунского района.