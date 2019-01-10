Землетрясение произошло под Новосибирском

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Землетрясение произошло под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
10.01.2019 10:40
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В Новосибирской области зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 и интенсивностью 5,3 балла.
Землетрясение произошло вечером 9 января. Эпицентр находился в 63 километрах от Новосибирска и 33 километрах от Искитима. О природном явлении сообщили в Алтае-Саянском филиале Геофизической службы РАН.
Магнитуда землетрясения составила 4,3 балла, интенсивность — 5,3. Очаг находился на глубине 10 километров. По предположениям учёных, причины сейсмической активности были техногенными. Вероятно, она была вызвана обвалом сводов неиспользуемых шахт или выработок, которые привели к смещению горных пород.
Как сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области, в населённых пунктах Искитимского района жертв и разрушений нет. Все важные объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Напомним, в феврале прошлого года сильное землетрясение напугало жителей Сузунского района.
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