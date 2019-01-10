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Землетрясение произошло под Новосибирском

Рубрика: проиcшествия

10.01.2019 10:40

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

В Новосибирской области зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 и интенсивностью 5,3 балла.

Землетрясение произошло вечером 9 января. Эпицентр находился в 63 километрах от Новосибирска и 33 километрах от Искитима. О природном явлении сообщили в Алтае-Саянском филиале Геофизической службы РАН.

Магнитуда землетрясения составила 4,3 балла, интенсивность — 5,3. Очаг находился на глубине 10 километров. По предположениям учёных, причины сейсмической активности были техногенными. Вероятно, она была вызвана обвалом сводов неиспользуемых шахт или выработок, которые привели к смещению горных пород.

Как сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области, в населённых пунктах Искитимского района жертв и разрушений нет. Все важные объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Напомним, в феврале прошлого года сильное землетрясение напугало жителей Сузунского района.

Теги: Новосибирская область землетрясения ученые

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сегодня 15:50 Общество 0 Коммент.

Около 50 многоквартирных домов остались без тепла в Новосибирске

сегодня 15:05 Общество 0 Коммент.

В Иркутской области умер онкобольной мальчик, которого не смогли вывезти на лечение за границу

сегодня 14:50 Общество 0 Коммент.

В Томской области полицейские изъяли партию наркотиков весом в десятки килограммов

сегодня 13:10 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:56 Политика 0 Коммент.

Омские выпускники детских домов смогут быстрее получить квартиры

сегодня 12:48 Общество 0 Коммент.

Землетрясение произошло под Новосибирском

сегодня 10:40 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирск занял 15-е место в общероссийском кадастровом рейтинге

сегодня 08:31 Недвижимость 0 Коммент.

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сегодня 07:25 Наука 0 Коммент.

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вчера 18:50 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

В Томске задержали недовольных из-за сокращения квот мигрантов

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

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вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поздравил местного режиссёра Афанасьева с получением награды

вчера 17:20 Культура 0 Коммент.

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вчера 17:11 Афиша 0 Коммент.

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