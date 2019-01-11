Алтайскую студентку исключили из списка экстремистов

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Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении жительницы Барнаула, обвиняемой за публикацию мемов во «ВКонтакте».

Росфинмониторинг исключил из списка экстремистов жительницу Алтайского края, Марию Мотузную. Следователи прекратили уголовное дело в отношении девушки, которое было заведено весной 2018 года. Мотузную обвиняли в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за публикации мемов во «ВКонтакте». После нескольких заседаний суда дело было возвращено на доследование.

Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала 2018 года завели сотни похожих уголовных дел. История Марии Мотузной стала одной из самых известных.

В сентябре 2018 года Верховный суд РФ постановил, что основанием привлечения к ответственности по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» должен служить не только факт публикации спорного материала в соцсети, но и данные о личности обвиняемого, а также «иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, мотив его совершения». Впоследствии президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о частичной декриминализации статьи об экстремизме.

Напомним, в октября Мария Мотузная уехала в столицу Украины.