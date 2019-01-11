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Алтайскую студентку исключили из списка экстремистов

Рубрика: общество

11.01.2019 11:07

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении жительницы Барнаула, обвиняемой за публикацию мемов во «ВКонтакте».

Росфинмониторинг исключил из списка экстремистов жительницу Алтайского края, Марию Мотузную. Следователи прекратили уголовное дело в отношении девушки, которое было заведено весной 2018 года. Мотузную обвиняли в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за публикации мемов во «ВКонтакте». После нескольких заседаний суда дело было возвращено на доследование.

Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала 2018 года завели сотни похожих уголовных дел. История Марии Мотузной стала одной из самых известных.

В сентябре 2018 года Верховный суд РФ постановил, что основанием привлечения к ответственности по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» должен служить не только факт публикации спорного материала в соцсети, но и данные о личности обвиняемого, а также «иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, мотив его совершения». Впоследствии президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о частичной декриминализации статьи об экстремизме. 

Напомним, в октября Мария Мотузная уехала в столицу Украины.

Теги: Следственный комитет ВКонтакте соцсети мемы

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Лента новостей

Предложить новость

Потепление и южный ветер придут на выходных в Новосибирск

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирские журналисты зарабатывают больше своих сибирских коллег

сегодня 12:15 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске возрастёт количество пожаров в статистике

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Полицейские нашли мать оставленного в новосибирской квартире ребёнка

сегодня 09:53 Хроника 0 Коммент.

Скидки до 450 тысяч рублей: новосибирцев приглашают на распродажу недвижимости

сегодня 09:30 Афиша 0 Коммент.

Учёные СО РАН помогут обеспечить питьевой водой южное побережье Крыма

сегодня 08:32 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске открылся уникальный реабилитационный центр

сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

На Крещение в Новосибирске оборудуют семь купелей

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирский енот Федот переехал в спортивную школу

вчера 17:52 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирского планетария будут судить за получения взяток

вчера 17:40 Общество 0 Коммент.

В перинатальном центре Новосибирска открыт бокс для рожениц с туберкулёзом

вчера 16:38 Общество 0 Коммент.

В аэропорту Толмачёво жителя Якутии задержали за попытку сбыть два килограмма золота

вчера 16:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам вернули почти 37 миллионов рублей

вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

Около 50 многоквартирных домов остались без тепла в Новосибирске

вчера 15:05 Общество 0 Коммент.

В Иркутской области умер онкобольной мальчик, которого не смогли вывезти на лечение за границу

вчера 14:50 Общество 0 Коммент.

В Томской области полицейские изъяли партию наркотиков весом в десятки килограммов

вчера 13:10 Хроника 0 Коммент.

Анатолий Локоть будет участвовать в выборах мэра

вчера 12:56 Политика 0 Коммент.

Омские выпускники детских домов смогут быстрее получить квартиры

вчера 12:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирск попал в список самых комфортных городов мира

вчера 11:22 Общество 0 Коммент.

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